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Боня: «Жалость – самое бесполезное чувство»


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По завершении кинофестиваля в Каннах Виктория Боня решила наведаться в Москву. На днях девушка провела своеобразную лекцию для учеников Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино» в которой особо похвалила формат реалити-шоу, а заодно вспомнила о начале своей карьеры.

Боня стала известна публике по скандальному проекту «Дом-2». После ухода с реалити-шоу Виктория выступала в качестве ведущей и модели, сейчас она работает над собственными проектами и обмолвилась, что ее пригласили на съемки фильма в Италию.

Несмотря на то, что на периметре «Дома-2» Боня была относительно недолго, она призналась, что формат реалити на сегодня один из самых прибыльных. «Многие не хотели признавать нишу реалити, причем не только в России, но и на Западе. Возьмем самый известный пример – Ким Кардашьян, от которой в первое время отрекались, говорили: «Да кто она вообще такая?» При этом Ким сделала головокружительную карьеру и зарабатывает хорошие деньги. Потому что ниша реалити – самая мощная. Я поняла это спустя много лет. Даже у певцов и актеров не такая большая аудитория. То, как устроен проект («Дом-2»), безусловно, гениально. Это такая денежная машина, которая приносит доход участникам и продюсерам».

Виктория добавила, что участие в реалити-шоу - достаточно серьезная работа. А заодно напомнила, как сильно меняет жизнь популярность. «Не знаю, пошла бы я сегодня на проект или нет. Тогда мне было 20 с чем-то лет, у меня были другие приоритеты. Мне хотелось пробовать и изучать жизнь. А сейчас я мама, у меня есть дочка шести лет… Жалею ли я? Нет, в этом нет смысла. Вообще, жалость – это самое бесполезное чувство».

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0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2018 Теги: виктория боня

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