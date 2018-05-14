Бузова об инфантилизме Тарасова

Ольга Бузова последние полтора года почти полностью отдала себя карьере. А теперь задумалась всерьез об устройстве личной жизни. Но артистка не собирается строить отношения с кем-попало. Бузова в поисках по-настоящему сильного мужчины.

Сейчас у Ольги плотный гастрольный график, но она также готовится к запуску шоу «Замуж за Бузову». Проект стартует осенью и на днях звезда озвучила свои требования к претендентам на ее руку и сердце. «У меня уже был мальчик в памперсах. Я семь лет тащила отношения. Больше не готова искать время для встреч, решать, куда свозить кавалера на отдых, какую плитку выбрать в холл дома или где поменять зимнюю резину на летнюю, причем как на своей машине, так и на его! Надеюсь, мой будущий мужчина сможет сам с этим разобраться. Уверена, судьба еще предоставит шанс, и я встречу любовь. Возможно, это произойдет в новом шоу на ТНТ, где буду выбирать среди претендентов со всей страны», - сказала девушка в интервью Starhit.

Несмотря на отсутствие личной жизни, Ольга вполне довольна собой. «Я завидую сама себе! Иногда просыпаюсь и не могу поверить, что все происходящее сейчас – реальность, а не сон. Я безумно счастлива. А сколько еще планов! Хочу многое успеть. Жалею только об одном – что в сутках лишь 24 часа. Еще хотя бы десяточку к ним добавить, тогда было бы круто».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Май 2018 в 1:50 PDT

Звезда также ответила на каверзный вопрос о своих формах. Над объемами бюста Ольги нередко посмеиваются, но Бузову это не смущает. «Абсолютно довольна и не планирую ничего менять. Те, кому не нравится, пусть не смотрят. Знаю, что мужчины предпочитают грудь, которая помещается в руке. Это как раз мой вариант!».

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