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Бузова об инфантилизме Тарасова


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Ольга Бузова последние полтора года почти полностью отдала себя карьере. А теперь задумалась всерьез об устройстве личной жизни. Но артистка не собирается строить отношения с кем-попало. Бузова в поисках по-настоящему сильного мужчины.

Сейчас у Ольги плотный гастрольный график, но она также готовится к запуску шоу «Замуж за Бузову». Проект стартует осенью и на днях звезда озвучила свои требования к претендентам на ее руку и сердце. «У меня уже был мальчик в памперсах. Я семь лет тащила отношения. Больше не готова искать время для встреч, решать, куда свозить кавалера на отдых, какую плитку выбрать в холл дома или где поменять зимнюю резину на летнюю, причем как на своей машине, так и на его! Надеюсь, мой будущий мужчина сможет сам с этим разобраться. Уверена, судьба еще предоставит шанс, и я встречу любовь. Возможно, это произойдет в новом шоу на ТНТ, где буду выбирать среди претендентов со всей страны», - сказала девушка в интервью Starhit.

Несмотря на отсутствие личной жизни, Ольга вполне довольна собой. «Я завидую сама себе! Иногда просыпаюсь и не могу поверить, что все происходящее сейчас – реальность, а не сон. Я безумно счастлива. А сколько еще планов! Хочу многое успеть. Жалею только об одном – что в сутках лишь 24 часа. Еще хотя бы десяточку к ним добавить, тогда было бы круто».

Звезда также ответила на каверзный вопрос о своих формах. Над объемами бюста Ольги нередко посмеиваются, но Бузову это не смущает. «Абсолютно довольна и не планирую ничего менять. Те, кому не нравится, пусть не смотрят. Знаю, что мужчины предпочитают грудь, которая помещается в руке. Это как раз мой вариант!».

Ранее мы писали:

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5 Не нравится 0 Нравится 14.05.2018 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 5  

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  • ИНГА САРАТОВ / 14.05.18 21:18
    -
    2
    +
    А КТО ТАКАЯ БУЗОВА= ДЕШЕВКА ИЗ ДОМА 2
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  • ОЛГА ТОЛЬЯТТИ / 14.05.18 21:16
    -
    3
    +
    А СТОИТ ЛИ ПИСАТЬ О БУЗОВОЙ НАПЛЮЙТЕ= УВАЖАЙТЕ СЕБЯ
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  • ИВАН САМАРА / 14.05.18 21:13
    -
    1
    +
    Тарасов вовремя слинял от Бузовой а нам зрителям приходится терпеть и смотреть ее сраные рожи всю плеш народу проела то она якобы певица то модельер то много много ее надоела до тошноты была бы нормальная баба а то ни рожи ни кожи доска доской собак нет не знаю кто на мослы бросится.Везде себя нахваливает какая успешная и богатая а в итоге никому не нужна голоса нет пролезла в певицы поет якобы заслушаешься визжит как свинья у нас в стране так кто платит тот и поет а вокальные данные никому не нужны=СМОТРЕТЬ НА ЕЕ РОЖУ ПРОТИВНО ВЫСКОЧКА ТУПОГОЛОВАЯ
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  • инна тольятти / 14.05.18 21:02
    -
    0
    +
    Бузова не ты его тащила 6 лет а он тебя он известный футболист а кто ты участница дома 2 потом влезла в ведущие. КАК ТЕБЕ ВООБЩЕ НЕ СТЫДНО САМА УВЕЛА ЕГО ИЗ СЕМЬИ И ОТ РЕБЕНКА ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ БОГ ВСЕ ВИДИТ ЭТО ТЕБЕ РАСПЛАТА ЗА РЕБЕНКА КОТОРОГО ТЫ ОСТАВИЛА БЕЗ ОТЦА А СЕЙЧАС ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ ОВЕЧКОЙ НЕВИННОЙ . КОСТЕНКО ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛА ЧТО УВЕЛА ЕГО С НЕЙ ОН СЧАСТЛИВ И У НЕГО ПОЛНОЦЕННАЯ СЕМЬЯ А ЧТО С ТОБОЙ ПУСТЫЕ 4 ГОДА ПОТЕРЯЛ И НЕ ЖИЛ ТОЛКОМ У ТЕБЯ ОДНИ ДЕНЬГИ НА УМЕ И МОЗГИ НАВЕРНО ИЗ НИХ СОСТОЯТ ТАК И БУДЕШЬ ОДНА ПОМЕШЕНА НА СВОЕМ БОГАТСТВЕ И ПОДЕЛОМ= ЛЮБОВЬ НЕ ПОКУПАЮТ
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  • кем-попало / 14.05.18 11:10
    -
    1
    +
    не ради говносрача. и не кОрысти ради. Просто интересно, что должно быть в голове у человека, который пишет ТАК
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