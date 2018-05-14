Бузова об инфантилизме Тарасова
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Ольга Бузова последние полтора года почти полностью отдала себя карьере. А теперь задумалась всерьез об устройстве личной жизни. Но артистка не собирается строить отношения с кем-попало. Бузова в поисках по-настоящему сильного мужчины.
Сейчас у Ольги плотный гастрольный график, но она также готовится к запуску шоу «Замуж за Бузову». Проект стартует осенью и на днях звезда озвучила свои требования к претендентам на ее руку и сердце. «У меня уже был мальчик в памперсах. Я семь лет тащила отношения. Больше не готова искать время для встреч, решать, куда свозить кавалера на отдых, какую плитку выбрать в холл дома или где поменять зимнюю резину на летнюю, причем как на своей машине, так и на его! Надеюсь, мой будущий мужчина сможет сам с этим разобраться. Уверена, судьба еще предоставит шанс, и я встречу любовь. Возможно, это произойдет в новом шоу на ТНТ, где буду выбирать среди претендентов со всей страны», - сказала девушка в интервью Starhit.
Несмотря на отсутствие личной жизни, Ольга вполне довольна собой. «Я завидую сама себе! Иногда просыпаюсь и не могу поверить, что все происходящее сейчас – реальность, а не сон. Я безумно счастлива. А сколько еще планов! Хочу многое успеть. Жалею только об одном – что в сутках лишь 24 часа. Еще хотя бы десяточку к ним добавить, тогда было бы круто».
Звезда также ответила на каверзный вопрос о своих формах. Над объемами бюста Ольги нередко посмеиваются, но Бузову это не смущает. «Абсолютно довольна и не планирую ничего менять. Те, кому не нравится, пусть не смотрят. Знаю, что мужчины предпочитают грудь, которая помещается в руке. Это как раз мой вариант!».
Ранее мы писали:Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.
Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.
Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.
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Обсуждение 5
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ИНГА САРАТОВ / 14.05.18 21:18А КТО ТАКАЯ БУЗОВА= ДЕШЕВКА ИЗ ДОМА 2
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ОЛГА ТОЛЬЯТТИ / 14.05.18 21:16А СТОИТ ЛИ ПИСАТЬ О БУЗОВОЙ НАПЛЮЙТЕ= УВАЖАЙТЕ СЕБЯ
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ИВАН САМАРА / 14.05.18 21:13Тарасов вовремя слинял от Бузовой а нам зрителям приходится терпеть и смотреть ее сраные рожи всю плеш народу проела то она якобы певица то модельер то много много ее надоела до тошноты была бы нормальная баба а то ни рожи ни кожи доска доской собак нет не знаю кто на мослы бросится.Везде себя нахваливает какая успешная и богатая а в итоге никому не нужна голоса нет пролезла в певицы поет якобы заслушаешься визжит как свинья у нас в стране так кто платит тот и поет а вокальные данные никому не нужны=СМОТРЕТЬ НА ЕЕ РОЖУ ПРОТИВНО ВЫСКОЧКА ТУПОГОЛОВАЯ
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инна тольятти / 14.05.18 21:02Бузова не ты его тащила 6 лет а он тебя он известный футболист а кто ты участница дома 2 потом влезла в ведущие. КАК ТЕБЕ ВООБЩЕ НЕ СТЫДНО САМА УВЕЛА ЕГО ИЗ СЕМЬИ И ОТ РЕБЕНКА ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ БОГ ВСЕ ВИДИТ ЭТО ТЕБЕ РАСПЛАТА ЗА РЕБЕНКА КОТОРОГО ТЫ ОСТАВИЛА БЕЗ ОТЦА А СЕЙЧАС ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ ОВЕЧКОЙ НЕВИННОЙ . КОСТЕНКО ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛА ЧТО УВЕЛА ЕГО С НЕЙ ОН СЧАСТЛИВ И У НЕГО ПОЛНОЦЕННАЯ СЕМЬЯ А ЧТО С ТОБОЙ ПУСТЫЕ 4 ГОДА ПОТЕРЯЛ И НЕ ЖИЛ ТОЛКОМ У ТЕБЯ ОДНИ ДЕНЬГИ НА УМЕ И МОЗГИ НАВЕРНО ИЗ НИХ СОСТОЯТ ТАК И БУДЕШЬ ОДНА ПОМЕШЕНА НА СВОЕМ БОГАТСТВЕ И ПОДЕЛОМ= ЛЮБОВЬ НЕ ПОКУПАЮТ
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кем-попало / 14.05.18 11:10не ради говносрача. и не кОрысти ради. Просто интересно, что должно быть в голове у человека, который пишет ТАК