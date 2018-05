Победительницу «Евровидения» уличили в плагиате

Музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году завершился победой представительницы Израиля. Исполнительница Нетта выступила с песней «Toy». Перфоманс был довольно эффектным, однако композицию жестко раскритиковали.

По итогам голосования певица Нетта Барзилай набрала 529 баллов в общей сумме. «Я не думаю, что мне надо много говорить после того, что произошло сегодня, после выбора, который сделало большинство - оно выбрало меня. И это величайшая вещь, которая происходит с людьми, - выбирать что-то отличающееся. И я горжусь и считаю почетным привезти это замечательное мероприятие в Израиль», - сказала счастливая победительница.

Однако многие сочли выступление девушки не заслуживающим победы. В комментариях к ролику Нетты на Youtube также много замечаний о том, что композиция израильской артистки - «плохая копия» хита Seven nation army группы The White Stripes.

Кстати, Юлия Самойлова поспешила поздравить победительницу в соцсетях: «Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!».

Второе место заняла с песней Fuego Элени Фурейра, представляющая Кипр.

Третьим стал австриец Сезар Сэмпсон с композицией Nobody But You.