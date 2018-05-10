Грудь Бузовой в День Победы взбесила публику

Многие профи шоу-бизнеса восхищаются трудолюбием Бузовой и ее грамотной стратегией. Но иногда ошибки случаются даже у звезды «Дома-2». Накануне Ольга опубликовала в соцсетях откровенный снимок, который многим показался неуместным в День Победы. Но просчет ли это? Может грамотная провокация?

Бузова опубликовала свой снимок из душа в нижнем белье. «Она не боится...», - подписана фотография. Разумеется, в комментариях началась война: «Ты нормальная? Выставлять такое фото в день победы?», «Как не стыдно! В ленте приятные эмоции, праздник, дети в форме . И ЭТО высвечивается. Тупое ты создание..», «В День Победы Бузова постит свой 75 b, эпоха, ёпт. Перегрелась на Сейшелах».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Май 2018 в 1:39 PDT

Тем временем, приятель Дмитрия Тарасова продюсер Андреас Лобжанидзе решил похвалить футболиста в соцсетях, припомнив про расставание с Бузовой. «Шикарный год получился у Димы Тарасова @tarasov23 – вылечился от травм, избавился от обузы @buzova86 женился на донской красавице @kostenko.94, стал чемпионом России и скоро ожидает пополнение в семействе. Пока такой фарт - нужно обязательно ставить его в основу нашей сборной на будущем ЧМ. Ну и, вообще, он большой МОЛОДЕЦ!», – написал мужчина.

Однако многие подписчики отметили, что не стоило хвалить Тарасова унижая Бузову.

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