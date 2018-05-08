Малахов о беременности Кудрявцевой

Главный специалист по звездным тайнам Андрей Малахов накануне решил сделать «разоблачение». Шоумен сообщил об интересном положении ведущей Леры Кудрявцевой. И хотя подобная сенсация очень напоминает секрет Полишинеля, сама Кудрявцева все еще предпочитает не торопиться с официальными заявлениями.

Слухи о беременности 47-летней ведущей шоу «Секрет на миллион» появились еще в начале весны. Но теперь Малахов решил расставить точки над «i». «Лера собирается снова стать матерью. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года стар­ше ее 26-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. Вот и в последние «вольные» дни перед приближающимся отцовством она ре­шила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира в Копенгаген, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтичные ночи», - написал шоумен в своей колонке для Starhit.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Май 2018 в 3:01 PDT

Лера же пока не комментирует ситуацию. Но между прочим, в марте на вопрос журналистов как она реагирует на слухи о своей беременности Кудрявцева ответила: «Я спокойно на это реагирую. Как говорится, их слова да богу в уши!».

Также уточняется, что в этом году Лера снова выступит ведущей на церемонии вручения премий телеканала МУЗ-ТВ в июне. Пару Кудрявцевой составит Максим Галкин.

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