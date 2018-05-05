Киркоров о зависти к Бузовой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время не на шутку увлекся Ольгой Бузовой. Артисты вместе блеснули на нескольких выступлениях, затем Бузова снялась в видео Киркорова на песню «Цвет настроения синий». А теперь Филипп Бедросович заявил о намерении поддерживать молодую артистку.

В новом интервью артист заявил, что восхищается целеустремленностью и трудолюбием Ольги. И вообще, то что сейчас происходит с Бузовой ему близко. «Я начал симпатизировать этой девочке, когда у нее еще не было ни миллионов подписчиков, ни больших денег. Да, сейчас у нее все получается. Но сколько она выдерживает критики! В начале моей карьеры меня, как и ее, все ненавидели. За одну только «Зайку» знаете, сколько я выслушал негатива в свой адрес. А теперь это классика», - говорит исполнитель.

«У нас начинают ненавидеть от зависти. Я это точно знаю. Бузовой завидуют, вот и ненавидят. За два года она из воробушка, которого все пинали, превратилась в суперзвезду большого масштаба. Оля – трудяга, работает 24 часа в сутки, совершенно не жалея себя», - рассуждает Киркоров.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 3 Май 2018 в 3:04 PDT

Певец добавил, что ко всему прочему Бузова приятный собеседник и с ней всегда есть о чем поговорить. «Я ее поддержал и буду делать это впредь. Я не собираюсь менять свое мнение», - подчеркнул Филипп Бедросович в беседе с журналистами издания Sobesednik.ru.

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