 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мила Кунис уверена, что у нее самый лучший муж на свете


0 0

Актриса, которой исполнилось 34 года, уже 3 года как замужем за Эштоном Кутчером (Ashton Kutcher). Мила Кунис (Mila Kunis) воздала хвалу своему супругу и сказала, что ей невероятно повезло найти его.

«У меня самый лучший муж в мире. Это невероятная удача, - сказала она в интервью E!News. – У моего мужчины бездна терпения, также он служит неустанной поддержкой всей семье».

Несмотря на то, что они поженились только три года назад, Эштон и Мила знают друг друга с конца 90-х, когда они вместе участвовали в шоу «Эти 70-е». Они начали встречаться в 2012 году, когда Эштон разводился с первой женой Деми Мур, на которой был женат с 2005 года.

У Кутчера и Кунис двое детей: 3-летняя Уайетт Изабель и Дмитрий Портвуд, которому нет еще и двух лет. В ноябре Мила призналась изданию PEOPLE, что хочет иметь только двух детей, она слышала, что завести третьего обычно труднее. «Становится очень сложно, когда они превосходят вас числом», - шутила актриса.

Мила ранее заявляла, что она и Эштон «благодарны» за детей и чувствуют себя готовыми быть родителями. «Теперь у нас есть маленькая семья, которую мы всегда хотели, - говорила она. - Я невероятно благодарна за это. Но в этом есть и сложности. Работа приходит и уходит. Дети же требуют постоянного внимания».

 



0 Не нравится 0 Нравится 28.04.2018 Теги: Мила Кунис Эштон Кутчер

Читайте также

 

Мила Кунис уверена, что у нее самый лучший муж на свете 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору