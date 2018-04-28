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Дженнифер Лопес стала принцессой


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Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) не устает поражать публику отличной фигурой и шикарными нарядами. Вчера звезда презентовала клип на новую песню El Anillo (кольцо - в переводе с испанского). Ролик собрал более 2,5 миллионов просмотров за сутки с момента публикации на Youtube, что вовсе неудивительно.

В новом клипе 48-летняя дива предстала в костюмах, которым позавидовала бы сама Клеопатра. Сначала Дженнифер появляется в образе принцессы, затем танцует в воде в полупрозрачных с золотом нарядах.

Как заметили обозреватели, песня на испанском начинается со слов: «Где кольцо?» и похоже это серьезный намек возлюбленному Лопес Алексу Родригесу (Alex Rodriguez).

Впрочем, еще совсем недавно певица заявила, что верит в брак, но сейчас вовсе не стремится «форсировать события».

Напомним, Лопес трижды была замужем, ее третий брак с певцом Марком Энтони (Marc Anthony) продлился 10 лет, завершившись разводом в 2014 году. С Родригесом певица встречается на протяжении года, и, по словам Джен, она удивлена, как много у нее с Алексом общего.

Дженнифер познакомилась с Алексом довольно давно. Вместе с Марком Энтони, в то время он был супругом Джен, она побывала на одном из матчей. И познакомил Лопес с Родригесом именно Марк. После разрыва с Энтони Алекс делал попытки завязать отношения, но Лопес была к этому не готова. Бейсболист сделал еще одну попытку после того, как в начале прошлого года стало известно о разрыве певицы с Каспером Смартом. И тогда Родригесу повезло.

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0 Не нравится 1 Нравится 28.04.2018 Теги: Дженнифер Лопес

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