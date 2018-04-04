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Бузова вышла на IT-рынок


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Ольга Бузова не успокаивается, достигнутого ей мало, она теперь не только певица, телеведущая и секс-символ. Звезда занялась совсем новым для себя видом деятельности, далеким от шоу-бизнеса. Как стало известно, Бузова создает собственную криптовалюту.

 

«Я создаю империю», - сказала Бузова во время своей первой официальной пресс-конференции, где речь шла о создании международной блокчейн-платформы BUZAR. Платформа станет местом, где можно общаться, искать новых друзей, обмениваться криптовалютой, совершать покупки. Ольга уверена, что ее платформа составит успешную конкуренцию прочим подобным сервисам.

В создании и продвижении платформы девушке помогут Дмитрий Бородин, создатель компании Topface, IT-консультант Фрэнк Бэрон, специалист по блокчейну Ян Койфманн и советник Департамента по контролю за иностранными инвестициями ФАС России Галина Литовских. Основой платформы станет новая криптовалюта.

«Я первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту — BUZCOIN», - говорит Ольга. Помимо блокчейн-платформы, в 2018 году она намерена воплотить в жизнь еще множество проектов, включая салоны красоты и ресторанный бизнес.

Напомним, с первого апреля появился телеканал «БузоваTV». В его сетку вошел весь существующий контент с участием знаменитости — шоу, клипы, проекты из библиотеки телеканалов ТНТ и ТНТ4, а также эксклюзивные премьеры. Как сообщалось ранее в пресс-релизе, телевидение имени Ольги Бузовой будет доступно для просмотра в более чем 30 странах мира. Это отвечает планам звезды заявить о себе на мировом уровне.

 



0 Не нравится 0 Нравится 04.04.2018 Теги: Ольга Бузова

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