Собчак показала фигуру в купальнике

На протяжении двух недель светские обозреватели увлеченно обсуждали предполагаемое интересное положение Ксении Собчак. И тому было несколько причин: звезда выбирала просторные наряды, сильно нервничала на дебатах и даже опубликовала в Insta снимок с впечатляющим животом. Но, как теперь выясняется, похоже, с беременностью журналисты поторопились.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 2 Апр 2018 в 11:36 PDT

Пару недель назад член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян заметил, что интересное положение именно сейчас стало бы весьма выигрышным для Ксении. «Вы знаете, прекрасным завершением предвыборной кампании была бы беременность Ксении Собчак вторым ребенком. Вот уже и эмоциональный фон у нее зашкаливает, и в слезах она покинула дебаты. А на самом деле, ведь это может быть правдой».

Масло в огонь подлил Андрей Малахов, сообщивший о готовности вновь поцеловать живот Ксении на публике, как это случилось два года назад (тогда Собчак была беременна первенцем). «Обратившись за информацией к ближайшей подруге Ксении Нике Белоцерковской, я получил ответ, что ей ничего неизвестно. Но Ника была не в курсе и позапрошлым летом, когда я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 Мар 2018 в 10:17 PDT

Теперь сама Ксения не выдержала. Звезда опубликовала семейную фотографию с мужем и сыном на отдыхе. Причем позировала знаменитость в купальнике и особых изменений по линии талии пока не видно. Некоторые подписчики даже отметили: «Какая худенькая».

Сейчас Собчак отдыхает в Таиланде и как пишет звезда: «Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!»

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