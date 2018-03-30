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Мать Собчак объяснила, когда ей было стыдно за дочь


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Сегодня Ксения Собчак - вполне влиятельная и даже в некотором роде авторитетная дама. Звезда баллотировалась в президенты, и хотя она не стала победителем на выборах, своим результатом вполне довольна. Людмила Нарусова дочерью гордится, хотя в прошлом ей бывало стыдно за Ксению.

В новом интервью Людмила Борисовна заявила, что Ксения фактически сама построила карьеру. После смерти отца девушка занялась серьезной работой. «Мы остались вдвоем, она понимала, что ей надо зарабатывать деньги, потому что, ну, нормально это для молодого человека», - говорит бывший сенатор.

При этом Нарусова признает, что ей пару раз было стыдно за дочь. «Не то, что стыдно. Мне не вполне нравилось то, что она делает. Это – программы «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа».

«Понимаете, если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьба бы сложилась иначе, - рассуждала дама в эфире радиостанции «Эхо Москвы». - И не было бы этого шпыняния. Но это – роль, она играла роль. По контракту она должна в этой функции быть не только на экране, но и в жизни. И она ее выполняла».

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0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2018 Теги: Ксения Собчак

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