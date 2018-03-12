 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Самойлова представила песню со стержнем для «Евровидения» (ВИДЕО)


0 0
Самойлова представила песню со стержнем для «Евровидения» (ВИДЕО)

Юлия Самойлова к «Евровидению» готова! Накануне, 11 марта, в эфире Первого канала прошла презентация песни артистки I Won’t Break. Именно с этой композицией Юлия выступит на музыкальном конкурсе.

Над песней I Won’t Break работала та же команда авторов, что и в прошлом году – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Видео снимал режиссер Алексей Голубев, он также поработает над постановкой номера Юлии для конкурса. «У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер, - говорит Юрий Аксюта. - И как всегда – наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью. Россия возвращается!»

«Эта песня обо мне, - рассказала Самойлова. - Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем».

Напомним, Юлия выступит первой во втором полуфинале «Евровидения-2018» в Лиссабоне, который запланирован на 10 мая.

Тем временем стало известно, что Норвегию на «Евровидении» представит победитель конкурса 2009 года Александр Рыбак. Александр выступит с композицией That's How You Write Song.

Ранее мы писали:

Пугачева поддержала Самойлову. По мнению Примадонны, «Евровидение» не повод для распрей.​

Газманов призвал бойкотировать «Евровидение». Артист считает конкурс политическим.

Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову. Певец жаждет представить Россию на «Евровидении». 



0 Не нравится 0 Нравится 12.03.2018 Теги: Евровидение Юлия Самойлова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору