Самойлова представила песню со стержнем для «Евровидения» (ВИДЕО)
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Юлия Самойлова к «Евровидению» готова! Накануне, 11 марта, в эфире Первого канала прошла презентация песни артистки I Won’t Break. Именно с этой композицией Юлия выступит на музыкальном конкурсе.
Над песней I Won’t Break работала та же команда авторов, что и в прошлом году – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Видео снимал режиссер Алексей Голубев, он также поработает над постановкой номера Юлии для конкурса. «У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер, - говорит Юрий Аксюта. - И как всегда – наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью. Россия возвращается!»
«Эта песня обо мне, - рассказала Самойлова. - Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем».
Напомним, Юлия выступит первой во втором полуфинале «Евровидения-2018» в Лиссабоне, который запланирован на 10 мая.
Тем временем стало известно, что Норвегию на «Евровидении» представит победитель конкурса 2009 года Александр Рыбак. Александр выступит с композицией That's How You Write Song.
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