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Королева Летиция рассказала о борьбе с раком


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4 февраля во многих странах отмечали Всемирный день борьбы против рака. К этому дню приурочили различные мероприятия, а Испанская ассоциация против онкологии организовала форум, на котором выступила сама королева.

 
 
 

Королева Летиция (Letizia) регулярно посещает различные общественные и благотворительные мероприятия, нередко выступает с речами, но на форуме, на котором обсуждались вопросы онкологии, спич Ее Величества был особым.

Королева неожиданно сообщила, что близкий ей человек страдает от онкологии. «Пять недель назад человеку, которого я очень люблю, был поставлен диагноз "злокачественная онкология". И это не первый случай в моей жизни». По словам Летиции, теперь она тщательно продумывает, как проводить время: «Я задаюсь вопросом: "Позвонить ей или нет?" Следует ли нам сходить в кино до начала нового цикла химиотерапии или пока оставить ее в покое? Незнание того, что делать - самый большой дискомфорт».

Королева напомнила присутствующим журналистам, как важно информировать общественность о профилактическом осмотре и что диагностика онкологических заболеваний на ранней стадии спасает жизнь.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.02.2018 Теги: Королева Летиция

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