Лили-Роуз Депп участвует в творческом эксперименте

Юная Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp), дочь голливудского актера Джонни Деппа (Johnny Depp) и французской певицы и актрисы Ванессы Паради (Vanessa Paradis), натура творческая. Девушка в последнее время часто появляется на модных показах как модель, также она снимается уже в кино и увлекается фотографией. И сейчас девушка участвует в интересном творческом эксперименте.

Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) Янв 17, 2018 at 10:23 PST

Лили-Роуз работает над совместным проектом с фотографом и режиссером Люком Гилфордом (Luke Gilford). Девушка не только его модель, но и муза. Недавно Люк написал в Insta: «Я много думал о самой идее близости. Это важный элемент в моей работе, то чувство, которое я стараюсь отразить в моих фильмах и фотографиях. Я верю, что близость создается тем же образом, что и взаимоотношения, при взаимном уважении и доверии на протяжении долгого времени. Истинная близость не может возникнуть намеренно и в одностороннем порядке. Ее сила и заключается в том, что она создает прочные связи между людьми, а для этого требуется немало труда, терпения и любви. Учитывая все это, мы с моей подругой Лили-Роуз Депп решили начать новую серию фотографий».

Люк сообщил, что в течение нескольких недель они делились соображениями и ссылками, потом приступили к работе. «Мы пошли и купили парик, вдохновившись фотосессией, которую когда-то делала ее мама, и провели несколько дней в работе, делая фотографии. Были только мы и наш друг Уокер, никакой команды. Фотографии, где она лежит на кровати и плачет, особенно тронули меня, потому что были совершенно искренними. Этот опыт оказался очень вдохновляющим для нас, так как напомнил о том, как полезно работать вместе с друзьями и как важно создавать истинное доверие и близость».

