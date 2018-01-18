 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лили-Роуз Депп участвует в творческом эксперименте


0 1

Юная Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp), дочь голливудского актера Джонни Деппа (Johnny Depp) и французской певицы и актрисы Ванессы Паради (Vanessa Paradis), натура творческая. Девушка в последнее время часто появляется на модных показах как модель, также она снимается уже в кино и увлекается фотографией. И сейчас девушка участвует в интересном творческом эксперименте.

 

Лили-Роуз работает над совместным проектом с фотографом и режиссером Люком Гилфордом (Luke Gilford). Девушка не только его модель, но и муза. Недавно Люк написал в Insta: «Я много думал о самой идее близости. Это важный элемент в моей работе, то чувство, которое я стараюсь отразить в моих фильмах и фотографиях. Я верю, что близость создается тем же образом, что и взаимоотношения, при взаимном уважении и доверии на протяжении долгого времени. Истинная близость не может возникнуть намеренно и в одностороннем порядке. Ее сила и заключается в том, что она создает прочные связи между людьми, а для этого требуется немало труда, терпения и любви. Учитывая все это, мы с моей подругой Лили-Роуз Депп решили начать новую серию фотографий».

Люк сообщил, что в течение нескольких недель они делились соображениями и ссылками, потом приступили к работе. «Мы пошли и купили парик, вдохновившись фотосессией, которую когда-то делала ее мама, и провели несколько дней в работе, делая фотографии. Были только мы и наш друг Уокер, никакой команды. Фотографии, где  она лежит на кровати и плачет, особенно тронули меня, потому что были совершенно искренними. Этот опыт оказался очень вдохновляющим для нас, так как напомнил о том, как полезно работать вместе с друзьями и как важно создавать истинное доверие и близость».
 



1 Не нравится 0 Нравится 18.01.2018 Теги: Лили-Роуз Депп

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору