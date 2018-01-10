Как Бузова отреагировала на бракосочетание Тарасова
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Ольга Бузова крайне болезненно переживала развод с Дмитрием Тарасовым. И, разумеется, не могла остаться равнодушной, узнав о бракосочетании бывшего мужа. Звезда сделала язвительное замечание, спровоцировав бурную дискуссию.
Накануне Дмитрий Тарасов опубликовал в Insta совместные снимки с Анастасией Костенко из загса и подтвердил информацию о регистрации брака. Ольга решила прокомментировать ситуацию, причем не обошлось без язвительности: «Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?»
Конечно же, подписчики Бузовой тоже не могли сдержаться: «Так красиво, без лишних слов размазать этого несчастного футболиста по стенкам еще никто не смог! Красотка, идиот и содержанка! Красотка, так держать!», «Бузова как бык на красную ткань. Смешно за ней наблюдать, никак не угомонится. А Дима и Настя молодцы, кинули фоточки, а Бузова в своем тупом репертуаре. Давай комментировать. Чихали они на тебя!!!», «Если он идиот и т.д., зачем больше года убиваться и посвящать ему песни? Давно такого забыть надо. Значит, не такой он и плохой, раз хочется к нему обратно».
Напомним, развод Бузовой и Тарасова был оформлен в декабре 2016 года.
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Обсуждение 4
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КсюНадо же какая злющая баба! С ним уже как два года развелись , а она все ему что то простить не может...Уже женился человек...Нет! Уже и в жену его вцепилась...Что она то ей сделала????
11.01.18 01:10
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#Сомневаюсь что она её читала..
10.01.18 18:17
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омгслова "идиот" и "настасья" пришлись к месту, миллион подписчиков в восторге. Я думаю и это она не сама придумала
10.01.18 16:54
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ЮляВидимо, романа никогда не читала. Что то на слух ухватила...Иногда лучше промолчать вообще....
10.01.18 14:27