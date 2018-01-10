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Как Бузова отреагировала на бракосочетание Тарасова


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Ольга Бузова крайне болезненно переживала развод с Дмитрием Тарасовым. И, разумеется, не могла остаться равнодушной, узнав о бракосочетании бывшего мужа. Звезда сделала язвительное замечание, спровоцировав бурную дискуссию.

Накануне Дмитрий Тарасов опубликовал в Insta совместные снимки с Анастасией Костенко из загса и подтвердил информацию о регистрации брака. Ольга решила прокомментировать ситуацию, причем не обошлось без язвительности: «Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?»

Конечно же, подписчики Бузовой тоже не могли сдержаться: «Так красиво, без лишних слов размазать этого несчастного футболиста по стенкам еще никто не смог! Красотка, идиот и содержанка! Красотка, так держать!», «Бузова как бык на красную ткань. Смешно за ней наблюдать, никак не угомонится. А Дима и Настя молодцы, кинули фоточки, а Бузова в своем тупом репертуаре. Давай комментировать. Чихали они на тебя!!!», «Если он идиот и т.д., зачем больше года убиваться и посвящать ему песни? Давно такого забыть надо. Значит, не такой он и плохой, раз хочется к нему обратно».

Напомним, развод Бузовой и Тарасова был оформлен в декабре 2016 года.

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1 Не нравится 0 Нравится 10.01.2018 Теги: Ольга Бузова

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