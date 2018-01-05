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Полина Гагарина рассказала о новогоднем сюрпризе маме


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Полина Гагарина сделала подарок маме на новогодние праздники. Певица пошла с родительницей на балет, оставив детей, дочку и сына, на мужа, Дмитрия Исхакова. Представлением мать и дочь остались довольны, чем Гагарина уже успела поделиться с подписчиками.

 

Гагарина призналась, что они с мамой, Екатериной Мучкаевой, давно мечтали сходить в Большой театр, а балет «Щелкунчик» идеально подходил под новогоднее настроение. Поэтому дамы с удовольствием решились на культурную программу, пишут «7Дней».

«Моя мама — балерина. Я считаю, что балет — это божественно красиво, и точно знаю, что это каторжный труд! А музыка Чайковского? Разве это может не трогать сердце нормального человека?» - поделилась переживаниями от увиденного певица.

Стоит отметить, что билеты певица приобрела заранее, поскольку знала, что проведет праздники в Москве, но планы ее чуть было не сорвались. Гагарина в новогоднюю ночь сильно простудилась, из-за болезни певица даже не смогла насладиться новогодними блюдами.

«Я больше не ем оливье, потому что у меня пропал нюх и вкус и я не чувствую этого божественного вкуса. Зато теперь можно лежать с чистой совестью и ничего не делать, только смотреть фильмы, которые мечтала увидеть в течение года», - признавалась певица.



1 Не нравится 0 Нравится 05.01.2018 Теги: Полина Гагарина

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