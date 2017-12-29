Волочкова развлеклась на шоу «Давай поженимся»

Балерина Анастасия Волочкова давно ищет достойного мужчину. Но пока без особого успеха. Впрочем, звезда не унывает и даже относится к ситуации с юмором. На днях Анастасия приняла участие в шоу «Давай поженимся» и сообщила в соцсетях, что неплохо развлеклась.

Как написала Волочкова, просмотр шоу с ее участием - гарантия хорошего настроения. «На съемке все просто угорали. Мне достался сложный пассажир. Но мы выстояли!»

Однако подписчики разошлись во мнениях: «Настя, вы отлично спели и очень артистично себя проявляли на сцене! А персонаж забавный», «Зачем вы влезли в этот гадюшник. Это ж как в помои прыгнуть», «Любой пиар. Любой ценой. А замуж никто не возьмет уже».

Кстати, ранее Анастасия не раз перечисляла требования к потенциальному жениху: «Это, безусловно, должен быть человек с достатком. Я всего добилась сама. Много сил ушло на создание имени и карьеры, на то, чтобы быть в центре внимания... Поэтому союз с простым мальчиком Васей невозможен. Я мечтаю, чтобы в моей жизни появился мужчина, который воспримет Аришу как часть меня, окружит заботой, любовью и вниманием…»

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