Волочкова развлеклась на шоу «Давай поженимся»
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Балерина Анастасия Волочкова давно ищет достойного мужчину. Но пока без особого успеха. Впрочем, звезда не унывает и даже относится к ситуации с юмором. На днях Анастасия приняла участие в шоу «Давай поженимся» и сообщила в соцсетях, что неплохо развлеклась.
Как написала Волочкова, просмотр шоу с ее участием - гарантия хорошего настроения. «На съемке все просто угорали. Мне достался сложный пассажир. Но мы выстояли!»
Однако подписчики разошлись во мнениях: «Настя, вы отлично спели и очень артистично себя проявляли на сцене! А персонаж забавный», «Зачем вы влезли в этот гадюшник. Это ж как в помои прыгнуть», «Любой пиар. Любой ценой. А замуж никто не возьмет уже».
Кстати, ранее Анастасия не раз перечисляла требования к потенциальному жениху: «Это, безусловно, должен быть человек с достатком. Я всего добилась сама. Много сил ушло на создание имени и карьеры, на то, чтобы быть в центре внимания... Поэтому союз с простым мальчиком Васей невозможен. Я мечтаю, чтобы в моей жизни появился мужчина, который воспримет Аришу как часть меня, окружит заботой, любовью и вниманием…»
Ранее мы писали:Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения.
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