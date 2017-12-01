Харпер Бекхэм увидела дома эльфа

В доме Бекхэмов нет конца рождественским сюрпризам. Знаменуя начало декабря, Дэвид (David) и Виктория (Victoria) удивили свою дочь Харпер (Harper Beckham) неожиданным появлением эльфа на полке. Он специально забрался туда, чтобы порадовать девочку утром.

Фигурка эльфа произвела на девочку невероятное впечатление. Виктория выложила в Insta фотографию, на которой шестилетняя Харпер указывает на полку с маленьким существом. «Смотри, мама! На полке эльф!» - подписала Виктория фото.

Дэвид тоже разместил фотографию эльфа рядом с популярной книгой, персонажем которой он является. «Смотрите, кто вернулся!» - подписал снимок бывший футболист.

Вся семья Бэкхемов была полна духом Рождества в пятницу и наслаждалась горячим шоколадом. Это будет великолепное Рождество для них, ведь к ним прилетит старший сын Бруклин, который с сентября учится в Нью-Йорке. Виктория признается, что не перестает плакать от разлуки с ним.

«Я все еще плачу. Бруклин в Нью-Йорке. Ему 18, а я не перестаю плакать. Я так по нему скучаю», - призналась она в чате с каналом Pixiewoo.

Декабрь прошлого года прошел в семье под девизом поддержки Круза, младший из сыновей пары дебютировал с рождественским синглом в 11 лет. Очаровательный мальчик представлял тогда свой сингл «Если бы Рождество было каждый день» на радиостанции Capital FM вместе с папой Дэвидом. «Так я совмещаю две вещи, которые люблю больше всего, - петь и Рождество», - признался Круз.



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