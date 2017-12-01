 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Харпер Бекхэм увидела дома эльфа


0 0

В доме Бекхэмов нет конца рождественским сюрпризам. Знаменуя начало декабря, Дэвид (David) и Виктория (Victoria) удивили свою дочь Харпер (Harper Beckham) неожиданным появлением эльфа на полке. Он специально забрался туда, чтобы порадовать девочку утром.

Фигурка эльфа произвела на девочку невероятное впечатление. Виктория выложила в Insta фотографию, на которой шестилетняя Харпер указывает на полку с маленьким существом. «Смотри, мама! На полке эльф!» - подписала Виктория фото.

Дэвид тоже разместил фотографию эльфа рядом с популярной книгой, персонажем которой он является. «Смотрите, кто вернулся!» - подписал снимок бывший футболист.

Вся семья Бэкхемов была полна духом Рождества в пятницу и наслаждалась горячим шоколадом. Это будет великолепное Рождество для них, ведь к ним прилетит старший сын Бруклин, который с сентября учится в Нью-Йорке. Виктория признается, что не перестает плакать от разлуки с ним.

«Я все еще плачу. Бруклин в Нью-Йорке. Ему 18, а я не перестаю плакать. Я так по нему скучаю», - призналась она в чате с каналом Pixiewoo.

Декабрь прошлого года прошел в семье под девизом поддержки Круза, младший из сыновей пары дебютировал с рождественским синглом в 11 лет. Очаровательный мальчик представлял тогда свой сингл «Если бы Рождество было каждый день» на радиостанции Capital FM вместе с папой Дэвидом. «Так я совмещаю две вещи, которые люблю больше всего, - петь и Рождество», - признался Круз.
 

Источник фото: соцсети



0 Не нравится 0 Нравится 01.12.2017 Теги: Харпер Бекхэм

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору