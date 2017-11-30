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Дочь Риз Уизерспун рассказала о Бале дебютантов


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Дочь Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) Ава Филипп (Ava Phillippe) в этом месяце побывала на Бале дебютантов, и сейчас девушка поделилась с подписчиками в Insta своими переживаниями.

 

Ава побывала на мероприятии Le Bal в Париже, где она была «представлена» высшему обществу. Разместив фотографию, на которой она одета в потрясающее платье от Giambattista Valli, она написала: «Я так восхищена возможностью встретить так много красивых, добрых, жизнерадостных и страстных молодых женщин (и мужчин) на Le Bal».

Она также добавила: «Я чувствую себя польщенной тем, что мне довелось участвовать в мероприятии, на котором собирают деньги в пользу Seleni Institute и Enfants d’Asie, организаций, занимающихся важным делом. Прошлую неделю я провела как во сне, и я благодарна всем за то, что у меня так много прекрасных воспоминаний об этом приключении. Спасибо всем, кто участвовал в нем!»

Как пишет издание Hello!, на балу Аву сопровождал махараджа Джайпура Падманабх Сингх (Padmanabh Singh), ставший королем в 2011 году. Среди других дебютантов присутствовали принцесса Шарлотта (Charlotte) из Люксембурга, принцесса Гаурави Кумари (Gauravi Kumari) из Индии и болливудская актриса Ананья Пандей (Ananya Panday). Мать Авы, Риз Уизерспун, также присутствовала на мероприятии и разместила несколько парижских снимков с ее младшим сыном, пятилетним Теннесси.
 



0 Не нравится 1 Нравится 30.11.2017 Теги: Риз Уизерспун Ава Филипп

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