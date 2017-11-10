Бородина устала от "Дома-2"
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Она дебютировала в качестве ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" и быстро стала популярной. Но, похоже, сейчас настал тот момент, когда Ксения Бородина банально переросла проект. И на это намекнул супруг ведущей.
На днях муж Ксении Курбан Омаров поинтересовался у подписчиков в Instagram: «Какая передача и на каком канале стала бы интересней с появлением Ксюши как ведущей?»
Варианты были самые разные, но любопытно другое. Как отмечают обозреватели, обратись Бородина с подобным вопросом к своим подписчикам (а поклонников в Insta у девушки около 10 миллионов), девушка могла бы рассчитывать на более интересные результаты в виде большого количества голосов. И после обратить на это внимание руководителей телеканалов.
Кстати, недавно Ксения уже делала намеки на то, что не прочь оставить "Дом-2" . «Любой человек так или иначе устает от своей работы. Это нормально. Но сказать, что я сейчас хотела бы встать и уйти, я не могу. Мне нравится моя работа, я ведущая на федеральном канале, на одном из самых рейтинговых проектов: почему я должна жаловаться на жизнь? Меня все устраивает», - сказала ведущая в одном из интервью.
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