 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мэрили Мэнсон назвал Бибера девчушкой


0 0

Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) вновь подлил масла в огонь своей непрекращающейся вражды с Джастином Бибером (Justin Bieber). В эфире радиостанции Мэнсон намекнул на то, что Бибер не мужчина.

В интервью, которое рок-музыкант дал 13 октября на радио, Мэнсон заявил: «Я не дерусь с девушками. Поэтому я не буду драться с Джастином Бибером».

Вражда между Мэнсоном и Бибером началась после того, как последний во время своего тура надел футболку с фотографией Мэнсона, о чем рокер узнал едва ли не последним, пишет US-magazine.

«Я столкнулся с ним в одном из шикарных ресторанов, где полно знаменитостей, - рассказывал Мэнсон. - Я увидел какую-то светловолосую девчушку в розовой кофточке, и это оказался Бибер. Я подсел к нему и сказал: так, ты носишь футболку со мной на сцене. И тогда он вскочил и стал кричать, что тем самым он снова меня вернул на пьедестал славы».

Подобная надменность оскорбила Мэнсона, который, впрочем, оценил тот факт, что ему не пришлось обращаться в суд, так как команда Бибера признала свою неправоту и предпочла откупиться.

На вопрос о том, почему все это было сделано, Мэнсон ответил: «Я не знаю, потому что не могу мыслить так же, как беличий мозг».



0 Не нравится 0 Нравится 18.10.2017 Теги: Мэрили Мэнсон Джастин Бибер

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору