Мэрили Мэнсон назвал Бибера девчушкой

Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) вновь подлил масла в огонь своей непрекращающейся вражды с Джастином Бибером (Justin Bieber). В эфире радиостанции Мэнсон намекнул на то, что Бибер не мужчина.

В интервью, которое рок-музыкант дал 13 октября на радио, Мэнсон заявил: «Я не дерусь с девушками. Поэтому я не буду драться с Джастином Бибером».

Вражда между Мэнсоном и Бибером началась после того, как последний во время своего тура надел футболку с фотографией Мэнсона, о чем рокер узнал едва ли не последним, пишет US-magazine.

«Я столкнулся с ним в одном из шикарных ресторанов, где полно знаменитостей, - рассказывал Мэнсон. - Я увидел какую-то светловолосую девчушку в розовой кофточке, и это оказался Бибер. Я подсел к нему и сказал: так, ты носишь футболку со мной на сцене. И тогда он вскочил и стал кричать, что тем самым он снова меня вернул на пьедестал славы».

Подобная надменность оскорбила Мэнсона, который, впрочем, оценил тот факт, что ему не пришлось обращаться в суд, так как команда Бибера признала свою неправоту и предпочла откупиться.

На вопрос о том, почему все это было сделано, Мэнсон ответил: «Я не знаю, потому что не могу мыслить так же, как беличий мозг».