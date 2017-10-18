Анфиса Чехова ответила отцу на оскорбления
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Александр Корчунов, отец Анфисы Чеховой, опозорил дочь на всю страну, заявив в эфире программы Дмитрия Шепелева «На самом деле», что та была «побочным продуктом» секса с ее матерью. Мужчина также назвал дочь бесстыдницей. Поразила реакция на это самой Анфисы – знаменитость совсем не обиделась, она приняла это с любовью.
Родителей все-таки не выбирают. Эта простая истина помогает Анфисе Чеховой принимать отца таким, какой он есть. Мужчина, опозоривший дочь в эфире ток-шоу, явно не заслуживает теплого приема, однако Анфиса относится к отцу со снисхождением, пишут «7 Дней».
«Полжизни я ненавидела своего папу, полжизни училась его прощать и доставала из самых недр своей души безусловную дочернюю любовь. У меня получилось! Несмотря на нынешнее хобби моего папы, ходить по передачам и жаловаться на меня, я очень тепло отношусь к нему и совершенно не злюсь. Даже с юмором порой смотрю на всю эту ситуацию», - признавалась звезда.
Анфиса признается, что такое отношение отца уже не отдает болью в сердце, поскольку она приняла ситуацию и искренне любит его. «Просто так, просто потому, что он мой отец, каким бы он ни был... Я очень благодарна ему за то, что когда-то он очаровал мою маму (а он умеет быть очень очаровательным с женщинами) и в результате этой любви родилась я. Я унаследовала от него самые лучшие качества: хорошо подвешенный язык, красноречие, поэтические способности и здоровые амбиции! Я добилась в этой жизни всего, чего он сам мечтал добиться. И я знаю, что он гордится мной, как умеет».
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Обсуждение 6
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Уважаю такую позицию. Анфиса меня в хорошем смысле удивила .
18.10.17 17:56
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PrillikeТакое признание требует огромных сил и долгих встреч с психотерапевтом. Анфиса молодец!!!
18.10.17 17:26
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123Анфиса молодец! А папа, ну, что же делать, ему повезло, что у него такая дочь, вырос прекрасный цветок на гнилой деревяшке... да и не мог он ее опозорить такими словами, он сам опозорился! Отсутствие достоинства особенно остро заметно в пожилых мужчинах!
18.10.17 16:21
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омгесли это искренне, а не напоказ - то браво
18.10.17 14:52
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ЛестницаУмница Анфиса. Достойно
18.10.17 14:07