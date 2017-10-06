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Солнцев прочит расставание Баскова с Лопыревой


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Самая шикарная звездная свадьба года, запланированная на 5 октября, так и не состоялась. Николай Басков и Виктория Лопырева решили отложить бракосочетание по просьбе матери тенора. Николай пообещал сообщить новую дату в скором времени, но многие сомневаются, что до этого дойдет.

Ведущий Рустам Солнцев уверяет, что совсем скоро Басков и Лопырева объявят о разрыве. А вся шумиха вокруг свадьбы создана с одной единственной целью - пиар знаменитостей. Солнцев полагает, что в какой-то момент Басков понял, что его роман с моделью Софи Кальчевой в плане пиара получился не самой удачной акцией. «А пиар – это то, ради чего все эти отношения затевались. Возвращаться к истории с Волочковой ему тоже не имело смысла. Она уже потеряла товарный вид, и играть с ней свадьбу было по-человечески стыдно. Поэтому рядом с ним появилась Виктория – большая красавица, которая следит за собой и ничем не злоупотребляет», - рассуждает Рустам.

Ведущий подчеркивает, что Николай с Викторией давно друг друга знают и заключить взаимовыгодную сделку не составило для них труда.

«Ребята отдают себе отчет, что они ходят разными дорожками. Но при этом ради хайпа, ради угара и, конечно же, ради денег они играют на фьючерсах. Предрекаю, что ребят надолго не хватит. Конечно, какие-то выходы в свет они будут делать вдвоем. Но это закончится очень быстро», - цитирует парня «Экспресс-газета».

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 06.10.2017 Теги: виктория лопырева

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