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Винни Харлоу: «Я красивая, поскольку знаю об этом»


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Она третий год считается звездой подиума. Модель Винни Харлоу (Winnie Harlow) является одной из немногих девушек, которые не стесняются своей нестандартной внешности. У Винни витилиго - нарушение пигментации кожи. Но для Харлоу это вовсе не недостаток.

 
 
 

Винни регулярно блистает на показах самых известных дизайнеров, посещает мероприятия для звезд А-класса, а ее рабочему графику могут позавидовать многие девушки, чью внешность можно назвать безупречной.

На днях Харлоу опубликовала в Insta несколько провокационный снимок - на фото девушка в стрингах и топлес, прикрывает грудь рукой. «Реальная разница (между Винни и остальными) это не моя кожа. Фактически мне нет нужды искать подтверждения своей красоты во мнении других. Я красивая, поскольку знаю об этом. Наслаждайтесь своей уникальной красотой сегодня. И каждый день».

Между прочим, в детстве из-за нарушения пигментации Харлоу называли «коровой». В юности Винни решила переехать из родного Торонто в Нью-Йорк, приняла участие в шоу «Топ-модель по-американски» и стала набирать популярность. Сейчас Харлоу не только востребованная модель, лицо модных брендов Diesel и Desigual, но и ведущая образовательных программ по повышению самооценки для девушек.

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0 Не нравится 1 Нравится 25.09.2017 Теги: Винни Харлоу

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