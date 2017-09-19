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Максакова высмеяла прогнозы Собчак


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Уже почти полгода Мария Максакова вдова. Артистка продолжает жить в Киеве и уверяет, что не думает о возвращении в Москву. И сейчас решила ответить Ксении Собчак, которая весной предсказывала возвращение артистки в Россию.

После убийства Дениса Вороненкова в марте многие известные персоны предложили Марии вернуться. Но тогда Максакова с возмущением отказалась.

В одной из своих колонок Собчак предположила, что привыкшая к яркой и роскошной жизни артистка просто не сможет долго жить в столице Украины. «Рано или поздно ей захочется общаться, гастролировать, петь и даже, возможно, строить личную жизнь, которая так трагически оборвалась. Конечно, делать это она может не в Киеве, а только в России. Но принять ее Россия сможет только в том случае, если Маша откажется от всех сказанных сгоряча слов и таким образом отречется от своего мужа», - рассуждала Ксения.

Теперь Максакова решила ответить. По словам Марии, она не поняла прогноза Собчак и до сих пор не понимает, на основании чего Ксения делала свои предположения. «Мы с Собчак давно знакомы, у нас хорошие взаимоотношения. Она всегда производила впечатление умного и проницательного человека. Поэтому мне непонятно, почему она дала такой прогноз. У меня даже возникают сомнения: было ли это ее личное мнение?»

В интервью одному из украинских изданий Мария подчеркнула, что решила ответить через полгода делами. «Собчак заявила, что я привыкла к яркой жизни. Но кто сказал, что в Украине нельзя жить ярко? За прошедшее время я приняла участие в целом ряде интересных мероприятий. Речь же не только о каких-то светских тусовках — здесь хватает увлекательных интеллектуальных мероприятий».

Ранее мы писали: 

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.



1 Не нравится 0 Нравится 19.09.2017 Теги: Мария Максакова

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Обсуждение 2  

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  • asvenczov
    Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
    		20.09.17 11:13
         
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  • Marana Vilnius
    Наконец-то убрала свой "пингвиний клюв". Но и с такой причёской она мне персонажа какого-то м/ф напоминает. Мне кажется, пора уже перестать её обсуждать. Кому какое дело, где она будет жить? Я про неё вообще впервые услышала, когда прочитала о свадьбе двух депутатов Думы, до этого ни о ней, ни о её покойном муже никаких сведений до меня вообще не доходило.
    		 19.09.17 11:51
         
    2
         
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