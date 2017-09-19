Максакова высмеяла прогнозы Собчак

Уже почти полгода Мария Максакова вдова. Артистка продолжает жить в Киеве и уверяет, что не думает о возвращении в Москву. И сейчас решила ответить Ксении Собчак, которая весной предсказывала возвращение артистки в Россию.

После убийства Дениса Вороненкова в марте многие известные персоны предложили Марии вернуться. Но тогда Максакова с возмущением отказалась.

В одной из своих колонок Собчак предположила, что привыкшая к яркой и роскошной жизни артистка просто не сможет долго жить в столице Украины. «Рано или поздно ей захочется общаться, гастролировать, петь и даже, возможно, строить личную жизнь, которая так трагически оборвалась. Конечно, делать это она может не в Киеве, а только в России. Но принять ее Россия сможет только в том случае, если Маша откажется от всех сказанных сгоряча слов и таким образом отречется от своего мужа», - рассуждала Ксения.

Теперь Максакова решила ответить. По словам Марии, она не поняла прогноза Собчак и до сих пор не понимает, на основании чего Ксения делала свои предположения. «Мы с Собчак давно знакомы, у нас хорошие взаимоотношения. Она всегда производила впечатление умного и проницательного человека. Поэтому мне непонятно, почему она дала такой прогноз. У меня даже возникают сомнения: было ли это ее личное мнение?»

В интервью одному из украинских изданий Мария подчеркнула, что решила ответить через полгода делами. «Собчак заявила, что я привыкла к яркой жизни. Но кто сказал, что в Украине нельзя жить ярко? За прошедшее время я приняла участие в целом ряде интересных мероприятий. Речь же не только о каких-то светских тусовках — здесь хватает увлекательных интеллектуальных мероприятий».

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