Джоли претендует на «Оскар»

У нее есть статуэтка «Оскар» за актерскую игру. Но Анджелине Джоли (Angelina Jolie) этого мало. Звезда настроена на победы посерьезнее. Режиссерская работа знаменитости, картина «Сначала они убили моего отца», выдвинута на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

О номинации на награду Американской киноакадемии Джоли сообщила в соцсетях. «Это очень много значит для нас всех, кто было вовлечен в создание фильма с местными актерами и воплотил в жизнь эту историю, чтобы пережить ее ужас и двигаться вперед», - говорится в заявлении актрисы.

«Сначала они убили моего отца» - пятая режиссерская работа Джоли - экранизация книги писательницы Лун Ун о геноциде в Камбодже. Звезда работала над сценарием вместе с писательницей, съемки фильма проходили в городах Баттамбанг и Пномпень при участии местных жителей на кхмерском языке. Лун Ун было пять лет, когда к власти пришли красные кхмеры. Родители Ун погибли, сама она попала в лагерь для подготовки будущих солдат, шестеро ее братьев и сестер были отправлены в трудовые лагеря.

В работе над картиной Джоли помогал сын Мэддокс. Анджелина усыновила сироту из Камбоджи в 2002 году. Премьера картины состоялась 18 февраля в камбоджийской провинции Сиемреап. Недавно лента была представлена на кинофестивале в Торонто, сейчас картина выходит в прокат в кинотеатрах США.

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