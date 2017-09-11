Татьяна Волосожар объяснила, как худеть после родов

В этом году в семье Татьяны Волосожар и Максима Транькова произошла большая радость. У пары родилась дочь Анжелика. И фигуристка постаралась стать супермамой - ухаживать за малышкой и как можно скорее восстановить фигуру. У Татьяны это получилось. И теперь спортсменка объяснила, как она это сделала.

В интервью для популярного в Insta паблика SlimBitchClub Волосожар поведала, что во время беременности поправилась на 11-12 кг. «Весила до беременности 46,5 кг, на выходе из роддома уже 52 кг. Потом, спустя 1,5 месяца, я весила 50 кг. Эти 2 кг у меня гуляли и долго не могли уйти. В итоге, когда доктор разрешил мне тренироваться, я начала делать разные упражнения, но это было минимально и выглядело, как прогулка с коляской».

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Сен 10 2017 в 10:17 PDT

Сначала Татьяна практиковала растяжку, чтобы понять, в каком состоянии мышцы. А через несколько месяцев после родов приступила к тренировкам. А сейчас (через 7 месяцев после родов) у фигуристки невероятно красивый пресс.

«Прессом я уже начала заниматься, потому что мне не нравился висящий живот. Но к этому нужно с головой подходить, понимать почему и не упустить момент, а главное - вовремя начать работать над собой. Как только доктор мне позволил делать какие-то минимальные упражнения, я сразу же приступила к своему телу. Я словила себя на мысли, что когда я хожу по жизни, то всегда подтягиваю живот. Это вошло в привычку лет с 18-20. Я втягиваю живот при ходьбе, на прогулке, на тренировках. Это наше самое рабочее место именно из-за специфики парного катания у девочек. У нас очень много хватов за пресс, мышцы очень сильные и всегда рабочие. Также мой секрет - это TRX».

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