Бузова обнажилась для клипа

Ольга Бузова поражает продуктивностью. Только на днях она представила новую песню «Хит-парад», а через несколько дней уже презентовала видео. И на съемках артистка постаралась.

Одна из изюминок видео - кадры Бузовой топлес. Правда, некоторым поклонникам качество откровенных кадров не слишком понравилось. Но в целом видео фанатам пришлось по вкусу - более 84 тысяч просмотров менее чем за сутки и более 8 тысяч лайков. Сама звезда полагает, что режиссеру Марии Скоблевой удалось прекрасно показать ее в образе сильной и уверенной леди.

«Это песня сильной и уверенной в себе девушки, которая не готова соглашаться на меньшее, ей нужно только лучшее и самое достойное. Она себя любит, ценит и уважает. Клип получился под стать треку, который уже четвертый день возглавляет #iTunes. Зачастую некоторым мужчинам оказывается не под силу быть с нами...Но лично я хочу верить, что в этом мире есть те самые мужчины, которые смогут сделать счастливыми нас с вами, мои принцессы, не ставя нам бредовых условий, а любя нас всем сердцем, просто потому, что мы у них есть. А пока я говорю им всем, что ты #непопал. По задумке клипа в начале я предстаю в райском саду в белом платье, которое оказалось неподвластным моему спутнику, и он в нем запутывается...» - описывает видео артистка.

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