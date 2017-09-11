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Бузова обнажилась для клипа


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Ольга Бузова поражает продуктивностью. Только на днях она представила новую песню «Хит-парад», а через несколько дней уже презентовала видео. И на съемках артистка постаралась.

 

Одна из изюминок видео - кадры Бузовой топлес. Правда, некоторым поклонникам качество откровенных кадров не слишком понравилось. Но в целом видео фанатам пришлось по вкусу - более 84 тысяч просмотров менее чем за сутки и более 8 тысяч лайков. Сама звезда полагает, что режиссеру Марии Скоблевой удалось прекрасно показать ее в образе сильной и уверенной леди.

«Это песня сильной и уверенной в себе девушки, которая не готова соглашаться на меньшее, ей нужно только лучшее и самое достойное. Она себя любит, ценит и уважает. Клип получился под стать треку, который уже четвертый день возглавляет #iTunes. Зачастую некоторым мужчинам оказывается не под силу быть с нами...Но лично я хочу верить, что в этом мире есть те самые мужчины, которые смогут сделать счастливыми нас с вами, мои принцессы, не ставя нам бредовых условий, а любя нас всем сердцем, просто потому, что мы у них есть. А пока я говорю им всем, что ты #непопал. По задумке клипа в начале я предстаю в райском саду в белом платье, которое оказалось неподвластным моему спутнику, и он в нем запутывается...» - описывает видео артистка.

Ранее мы писали:

Бузова снова ищет футболиста? Ведущую застали с Денисом Глушаковым.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​



1 Не нравится 0 Нравится 11.09.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 2  

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  • Ксю
    Гундосо и на одном звуке...Голова разболелась при первых же фразах... Такая деревенская дискотека нудота-скукота... как то езала в Москве в такси , после трех минут такой же песни попросила езать в тишине...Приехала с головой , как колокол..А водитель все удивлялся- ведь так веселее и конфортнее...Я так здоровее ..
    		 11.09.17 22:06
         
    1
         
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  • Marana Vilnius
    Клип для 14-летних поклонниц. Соответственно и текст тоже. И клип был бы ничем не хуже сотен таких же ширпотребных клипов, но вокал - это просто за гранью. Её песенкой можно заключённых в камерах пытать, чтобы быстрее раскололись.
    		 11.09.17 17:47
         
    5
         
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