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Ольга Бузова собралась в политику


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Ольга Бузова продолжает усиленно работать над карьерой. И теперь задумалась о политике. Девушка пока не приняла окончательного решения, но уже пустила пробный шар.

 

Накануне Ольга опубликовала в Insta видео с «президентом» - известным пародистом Дмитрием Грачевым. В ролике Бузова интересуется, почему это Ксению Собчак рассматривают в качестве кандидата на президентских выборах, а ее - нет? «А вы будете кандидатом в премьер-министры. Нет, вы уже премьер-министр», — отвечает звезде «Путин».

В комментариях к видео бушуют дискуссии: «Я прямо вижу их вместе, только по-настоящему! Идеальная пара была бы!!! В.В. и Оля», «Да за Бузову было бы больше всех голосов, потому что ее любят 80%, а 20% ненавидят», «Голосовала бы за Бузову ради интереса. Интересно, что с этого бы получилось», «Бузова уже не та... Какая-то взрослая стала внешне, грубая, вот почему многие так портят свою внешность всякими пластиками?», «Почему на ней крестик не дымится?»

Напомним, на прошлой неделе появились сообщения о том, что в администрации президента рассматривают возможность выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства женщины.

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1 Не нравится 0 Нравится 08.09.2017 Теги: Ольга Бузова

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