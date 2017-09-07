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У Ким Кардашян родится дочь


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) и Канье Уэст (Kanye West) готовятся к пополнению. Звездная пара обратилась за услугой к суррогатной матери, и теперь стали известны детали. Малышка Кардашян-Уэст появится на свет в начале следующего года.

 

По данным портала TMZ, пополнение в звездной семье случится в конце января 2018 года. Услуги суррогатной матери обойдутся Ким и Канье в 45 тысяч долларов, но пара не смущается и экономить на наследниках не собирается. Сейчас пара воспитывает 4-летнюю дочь Норт и 2-летнего сына Сейнта.

Ранее Кардашян не раз жаловалась на то, что тяжело переносит беременность. «Признаюсь честно, это самый тяжелый период в моей жизни, - говорила 36-летняя знаменитость. - Во время беременности я не чувствую себя счастливой ни одной минуты! Отеки, невыносимые боли в спине, неконтролируемое увеличение веса… Вся одежда перестает мне подходить по размеру, хотя я только что ее купила. Мне начинает казаться, что это вообще не мое, а чье-то чужое тело!»

Рождение второго ребенка было рискованным, но звезда справилась. Однако сейчас врачи запретили Ким рожать самостоятельно, и в конце концов Кардашян решилась обратиться в специальное агентство по поиску подходящей суррогатной матери.

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1 Не нравится 0 Нравится 07.09.2017 Теги: Ким Кардашян

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