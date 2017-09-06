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Как Борисова помогает Осину


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Весной Дана Борисова оказалась на грани. Ведущая страдала от наркозависимости и, по ее собственному признанию, подумывала о суициде. Под нажимом друзей и коллег Дана отправилась в реабилитационный центр в Таиланде. А теперь Борисова помогает певцу Евгению Осину.

Звезда 90-х недавно всерьез напугала публику. Артист жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, а после участия в одном из телешоу пропал. Позже Осина обнаружили в одной из московских больниц. Дане удалось уговорить певца пройти курс лечения от алкоголизма.

 

На днях Борисова опубликовала ролик в Insta, и судя по видео, Евгений идет на поправку. «Как я тут без Даны жил? Не с кем посоветоваться. Некому поплакаться. Теперь Дана мой директор главный. Надеюсь, с ее помощью я все-таки как-то вырулю и вытерплю», - говорит Осин.

По словам артиста, курс реабилитации ему не очень нравится. Тем не менее он нашел интересное занятие. «Я вообще хотел здесь организовать духовные занятия. Я читаю притчи во время вкушения пищи и наметил такой план: утреннюю молитву, чтение Евангелия, чтение притч и перед сном вечернюю молитву после ужина».

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



0 Не нравится 0 Нравится 06.09.2017 Теги: Дана Борисова

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