Пиппа Мэттьюз не расслабляется
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Пиппа Миддлтон, готовясь к свадьбе, почти полгода работала над фигурой в фитнес-зале. Но и после свадьбы Пиппа Мэттьюз (Pippa Matthews) предпочитает не расслабляться. Папарацци регулярно фотографируют девушку на пробежках и возле фитнес-центров Лондона. И, надо сказать, Пиппа отлично выглядит.
На днях Пиппу заметили во время пробежки в довольно ярком розовом топе. Девушка и до свадьбы тщательно следила за фигурой и даже во время медового месяца вместе с супругом Джеймсом Мэттьюзом занималась бегом и джоггингом, будучи на отдыхе в Австралии. «Загорелая и подтянутая Пиппа может стать прекрасной рекламой здорового образа жизни», - отмечали светские обозреватели Daily Mail. И похоже, девушка решительно настроена держать марку.
Напомним, сестра герцогини Кембриджской сочеталась браком с банкиром-миллиардером в мае. На свадьбе присутствовали многие звездные персоны, включая теннисиста Роже Федерера, принцев Гарри и Джорджа, принцессу Шарлотту.
После замужества Пиппа ведет довольно закрытый образ жизни и сейчас появляется только на масштабных светских мероприятиях.
Ранее мы писали:
Пиппа Миддлтон: «Прославиться благодаря сестре и своему заду – это поразительно». Пиппа не пытается использовать популярность в своих интересах.
Принц Джордж готовится к свадьбе. Его Высочество станет звездой бракосочетания Пиппы Миддлтон.
Пиппа Миддлтон намерена стать герцогиней? У девушки роман с аристократом.
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Обсуждение 6
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Сколько вижу имя Пиппа, улыбает. Знаешь что это Филиппа ( придумали же девочке имя), ни пипа по польски это женский половой орган в такой ээ... ласкательной форме)) ЗДравстуйте, я Пиппа)) А вообще, фигура у нее мальчиковая и слегка подсушенная. И загорает много, видно.
19.08.17 15:10
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ЛюдМилаТо ж в них такая конституция,нет женственных форм.
19.08.17 13:17
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надяничего женственного и изящного не вижу в фигуре Пиппы, скорее больше мужеподобного и перекаченного и довольно отталкивающего,чем спортивного
19.08.17 13:04