Пиппа Мэттьюз не расслабляется

Пиппа Миддлтон, готовясь к свадьбе, почти полгода работала над фигурой в фитнес-зале. Но и после свадьбы Пиппа Мэттьюз (Pippa Matthews) предпочитает не расслабляться. Папарацци регулярно фотографируют девушку на пробежках и возле фитнес-центров Лондона. И, надо сказать, Пиппа отлично выглядит.

Публикация от @royallymad2017 Авг 18 2017 в 7:49 PDT

На днях Пиппу заметили во время пробежки в довольно ярком розовом топе. Девушка и до свадьбы тщательно следила за фигурой и даже во время медового месяца вместе с супругом Джеймсом Мэттьюзом занималась бегом и джоггингом, будучи на отдыхе в Австралии. «Загорелая и подтянутая Пиппа может стать прекрасной рекламой здорового образа жизни», - отмечали светские обозреватели Daily Mail. И похоже, девушка решительно настроена держать марку.

Публикация от @royallymad2017 Авг 18 2017 в 7:49 PDT

Напомним, сестра герцогини Кембриджской сочеталась браком с банкиром-миллиардером в мае. На свадьбе присутствовали многие звездные персоны, включая теннисиста Роже Федерера, принцев Гарри и Джорджа, принцессу Шарлотту.

После замужества Пиппа ведет довольно закрытый образ жизни и сейчас появляется только на масштабных светских мероприятиях.

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