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Пиппа Мэттьюз не расслабляется


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Пиппа Миддлтон, готовясь к свадьбе, почти полгода работала над фигурой в фитнес-зале. Но и после свадьбы Пиппа Мэттьюз (Pippa Matthews) предпочитает не расслабляться. Папарацци регулярно фотографируют девушку на пробежках и возле фитнес-центров Лондона. И, надо сказать, Пиппа отлично выглядит.

 

Публикация от @royallymad2017

На днях Пиппу заметили во время пробежки в довольно ярком розовом топе. Девушка и до свадьбы тщательно следила за фигурой и даже во время медового месяца вместе с супругом Джеймсом Мэттьюзом занималась бегом и джоггингом, будучи на отдыхе в Австралии. «Загорелая и подтянутая Пиппа может стать прекрасной рекламой здорового образа жизни», - отмечали светские обозреватели Daily Mail. И похоже, девушка решительно настроена держать марку.

 

Публикация от @royallymad2017

Напомним, сестра герцогини Кембриджской сочеталась браком с банкиром-миллиардером в мае. На свадьбе присутствовали многие звездные персоны, включая теннисиста Роже Федерера, принцев Гарри и Джорджа, принцессу Шарлотту.

После замужества Пиппа ведет довольно закрытый образ жизни и сейчас появляется только на масштабных светских мероприятиях.

Ранее мы писали:

Пиппа Миддлтон: «Прославиться благодаря сестре и своему заду – это поразительно». Пиппа не пытается использовать популярность в своих интересах.

Принц Джордж готовится к свадьбе. Его Высочество станет звездой бракосочетания Пиппы Миддлтон.

Пиппа Миддлтон намерена стать герцогиней? У девушки роман с аристократом.



0 Не нравится 1 Нравится 19.08.2017 Теги: Пиппа Миддлтон

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