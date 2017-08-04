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Бузова объединилась с Боней


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В свое время они не слишком мило общались на проекте «Дом-2». Но теперь Ольге Бузовой и Виктории Боне нечего делить. Так что звездные девушки неплохо проводят время вместе.

 

Виктория Боня в последние месяцы большую часть времени проводит в Лос-Анджелесе. Недавно девушка даже похвасталась, что в центре Города ангелов на билбордах появились фото рекламной кампании с ее участием. И теперь к Виктории приехала Ольга. Бузова опубликовала совместный снимок и написала: «Наконец, встретились. Не в Москве, так в LA. Очень рада была тебя видеть, красотка @victoriabonya. Счастливая, самодостаточная, добрая, настоящая».

Кстати, ранее Боня поспешила поддержать Бузову. Ведущая претендовала на премию МУЗ-ТВ в номинации «Прорыв года», но награду не получила. Девушка сильно расстроилась, а Виктория постаралась утешить. «Оля, это и есть наш шоу-бизнес, гнилой до самой последней щепки, завистливый до ужаса. Ты уже достигла таких вершин, неважно - под фанеру или нет, каких не достичь ни одному "признанному" певцу этих "премий". Привыкай! Но не опускай руки! Они будут шептать змеиным жалом за спиной, а в глаза будут улыбаться. Ты умница», - писала Боня.

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2 Не нравится 1 Нравится 04.08.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 2  

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  • k8qqbhgmdcmwl
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    		 05.08.17 10:03
         
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  • Лестница
    Зря Оля лицо себе так надула.
    		04.08.17 15:31
         
    2
         
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