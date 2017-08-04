Бузова объединилась с Боней
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В свое время они не слишком мило общались на проекте «Дом-2». Но теперь Ольге Бузовой и Виктории Боне нечего делить. Так что звездные девушки неплохо проводят время вместе.
Виктория Боня в последние месяцы большую часть времени проводит в Лос-Анджелесе. Недавно девушка даже похвасталась, что в центре Города ангелов на билбордах появились фото рекламной кампании с ее участием. И теперь к Виктории приехала Ольга. Бузова опубликовала совместный снимок и написала: «Наконец, встретились. Не в Москве, так в LA. Очень рада была тебя видеть, красотка @victoriabonya. Счастливая, самодостаточная, добрая, настоящая».
Кстати, ранее Боня поспешила поддержать Бузову. Ведущая претендовала на премию МУЗ-ТВ в номинации «Прорыв года», но награду не получила. Девушка сильно расстроилась, а Виктория постаралась утешить. «Оля, это и есть наш шоу-бизнес, гнилой до самой последней щепки, завистливый до ужаса. Ты уже достигла таких вершин, неважно - под фанеру или нет, каких не достичь ни одному "признанному" певцу этих "премий". Привыкай! Но не опускай руки! Они будут шептать змеиным жалом за спиной, а в глаза будут улыбаться. Ты умница», - писала Боня.Ранее мы писали:
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Обсуждение 2
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/lavita
05.08.17 10:03
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ЛестницаЗря Оля лицо себе так надула.
04.08.17 15:31