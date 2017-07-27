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Авдотья Смирнова снимет фильм о Толстом


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Авдотья Смирнова начинает работу над новым, и судя по анонсу, довольно интересным проектом. Смирнова снимет картину об одном из ярких эпизодов жизни Льва Николаевича Толстого. Съемки стартуют через месяц.

Уже на следующей неделе в ДК «Ясная Поляна» стартует кастинг - Смирнова ищет актеров на роли второго плана (дворовые). Как уточняется, съемки картины под названием «История одного назначения» начнутся 27 августа и продлятся до 2 сентября.

Премьера запланирована на следующий год.

Кстати, о своих планах создания новой ленты Смирнова обмолвилась еще в апреле. «В этом году летом я собираюсь начать снимать картину по сценарию, который мы написали втроем: я, мой постоянный соавтор Анна Пармас и замечательный писатель Павел Басинский. Я хочу поставить эту картину как режиссер. Это будет один эпизод из жизни молодого Льва Николаевича Толстого. Хотя картина не о Толстом».

Как пояснила Авдотья на презентации проекта в Министерстве культуры, будущая картина — не байопик. «В фильме речь о чувстве долга, которое может погубить все иллюзии о том, как человек должен прожить свою жизнь».

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0 Не нравится 0 Нравится 27.07.2017 Теги: Авдотья Смирнова

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