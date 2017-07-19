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Кончаловский против «Оскара»


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Андрей Кончаловский начинает работу над новым проектом. И скорее всего, новый фильм кинематографиста будет представлен в следующем году на самых известных европейских кинофестивалях. А вот на «Оскар» Кончаловский номинироваться больше не будет. Из принципа.

В прошлом году картина Кончаловского «Рай» была отмечена на Венецианском кинофестивале, затем номинировалась на «Оскар», но не попала в шорт-лист. А чья картина может представить Россию в Голливуде в следующем году? Режиссер предлагает кардинальные меры - вообще ничего не номинировать.

«Надо объявить санкции, пусть живут без нас. В целом "Оскар" для меня не существует. Если бы я жил в Америке, возможно, хотел бы его получить, но зачем мне "Оскар" в России? Я считаю, что сейчас "Оскар" – как McDonald's, это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное», - цитирует кинематографиста ТАСС.

По мнению Кончаловского, большинство фильмов, отмеченных «Оскаром», по большому счету не могут считаться искусством. «Скорее это коммерческий продукт. Особенно в последние 20 лет! А есть искусство, к которому Голливуд не имеет никакого отношения. И очень много талантливых людей по всему миру», - сказал режиссер.

Ранее мы писали:

Пугачева и Навка оценили «Рай». В Москве прошла премьера  фильма Кончаловского.

Андрей Кончаловский отказывается номинироваться на «Оскар». У кинематографиста есть несколько серьезных причин.

Андрей Кончаловский назван самым стильным мужчиной России. Редакция GQ особо отметила режиссера. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 19.07.2017 Теги: андрей кончаловский

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