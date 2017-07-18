Джессика Альба ждет третьего наследника

У голливудской звезды Джессики Альбы (Jessica Alba) большая радость. Актриса готовится к пополнению. И уже опубликовала официальное сообщение. И чтобы никто не запутался, на специальном фото Джессика даже пронумеровала своих наследников.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) Июл 17 2017 в 4:06 PDT

Альба не раз говорила о желании создать большую семью. И теперь звезда делает серьезный шаг вперед в этом направлении. Только недавно Джессика вместе с мужем и двумя дочерьми вернулась с отпуска на Гавайях. А теперь семью ждет подготовка к пополнению.

Напомним, сейчас актриса растит 6-летнюю Онор и 4-летнюю Хэйвен. В одном из интервью Алба признавалась, что после рождения первенца едва не оказалась на грани постродовой депрессии. А фактически актриса оказалась не слишком хорошо подготовленной.

«Со старшей дочерью я чуть не сошла с ума, — рассказывала Альба. — Большую часть времени я просто не осознавала, где я и что происходит. Наверное, это происходит со многими молодыми мамами. Я слишком много требовала от себя и, конечно, все равно делала ошибки. С Хэйвен все было более спокойно, без паники, без нервов. С Онор все было впервые, я чувствовала себя неуверенно, она понимала это — и продолжала кричать. Такое случалось не слишком часто, но каждый раз мне казалось, что я просто не выдержу и умру!»

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