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Джессика Альба ждет третьего наследника


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У голливудской звезды Джессики Альбы (Jessica Alba) большая радость. Актриса готовится к пополнению. И уже опубликовала официальное сообщение. И чтобы никто не запутался, на специальном фото Джессика даже пронумеровала своих наследников.

Альба не раз говорила о желании создать большую семью. И теперь звезда делает серьезный шаг вперед в этом направлении. Только недавно Джессика вместе с мужем и двумя дочерьми вернулась с отпуска на Гавайях. А теперь семью ждет подготовка к пополнению.

Напомним, сейчас актриса растит 6-летнюю Онор и 4-летнюю Хэйвен. В одном из интервью Алба признавалась, что после рождения первенца едва не оказалась на грани постродовой депрессии. А фактически актриса оказалась не слишком хорошо подготовленной.

«Со старшей дочерью я чуть не сошла с ума, — рассказывала Альба. — Большую часть времени я просто не осознавала, где я и что происходит. Наверное, это происходит со многими молодыми мамами. Я слишком много требовала от себя и, конечно, все равно делала ошибки. С Хэйвен все было более спокойно, без паники, без нервов. С Онор все было впервые, я чувствовала себя неуверенно, она понимала это — и продолжала кричать. Такое случалось не слишком часто, но каждый раз мне казалось, что я просто не выдержу и умру!»

Ранее мы писали:

Джессика Альба: «С возрастом я научилась владеть собой». O преимуществе зрелости.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.

Натали Портман родила дочь. Звезда создает большую семью.​



0 Не нравится 4 Нравится 18.07.2017 Теги: Джессика Альба

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