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Бузова ищет умного мужчину


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Ольга Бузова старательно работает над карьерой в шоу-бизнесе. Первое время над звездой подтрунивали, но сейчас некоторые известные артисты признают - Бузова работает с завидным энтузиазмом. Правда, как выясняется, Ольга вполне может пожертвовать карьерой певицы ради мужчины своей мечты.

Феномен успеха ведущей «Дома-2» с увлечением обсуждается светскими обозревателями. Недавно мама артистки Ирина Александровна обмолвилась, что Ольге действительно нравится музыка и свои песни она пишет с душой. Но женщина не исключает вероятности того, что в недалеком будущем это может измениться.

Как рассказала Ирина Александровна в интервью журналу «Дом-2», первое время она сильно переживала за дочь, но сейчас она ею гордится, даже старается учиться у Ольги. «Девочка вышла на сцену, и все стали переживать – без голоса, без внешности, танцевать не умеет, но поет. А хочется ей, и она кайфует от этого. Вот что самое главное».

По словам женщины, Ольга обожает свою работу, но вряд ли можно говорить о зацикленности на карьере. «Если она полюбит и мужчина попросит ее не работать, то она оставит карьеру. Я видела ее первую любовь – дочка ушла жить к мальчику в коммуналку, ей было все равно… Оля ищет мужчину умнее себя, ей хочется к кому-то тянуться, учиться у других людей».

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0 Не нравится 0 Нравится 03.07.2017 Теги: Ольга Бузова

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