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Ольга Бузова: «Я не одинока»


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Ольга Бузова постепенно отказывается от имиджа несчастной, брошенной девушки. Теперь ведущая наслаждается свободой. Не то чтобы звезда не готова к новым отношениям, но завязывать новый роман Ольга пока вовсе не собирается.

После развода с Дмитрием Тарасовым Бузова довольно долго жаловалась на судьбу. Но теперь поменяла точку зрения. «Сегодня у меня один знакомый спросил: "Ты по-прежнему одинока?!" - так вот что я хочу сказать: "Я не одинока, я свободна..."», - пишет Ольга в Insta.

Тем временем СМИ заметили, что популярность Бузовой пошла на спад. Так, на анонсированные тренинги ведущей «Мой путь к успеху» в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде билеты продаются очень вяло.

В итоге Ольга решила вместо тренинга спеть своим поклонникам и анонсировала концерт. «Те, кто уже заплатил за мастер-класс, могут сдать билеты либо обменять их на концертные», - заявили представители артистки. При этом обозреватели отмечают, что на данный момент в репертуаре популярной певицы, треки которой бьют рекорды в Itunes, всего шесть авторских композиций, и не совсем ясно, каким образом девушка намерена провести полноценное выступление.

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1 Не нравится 0 Нравится 16.06.2017 Теги: Ольга Бузова

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