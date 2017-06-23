Ксения Собчак: «Умею добиваться своего»
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Ксения Собчак уже несколько лет занимает пост редактора модного журнала L'Officiel. Но при этом звезда не отказывается сотрудничать с другими глянцевыми изданиями. Недавно Ксения стала звездой российского Vogue.
Собчак приняла участие в проекте «Кофе и секреты» и ответила на 15 вопросов. Причем некоторые вопросы оказались довольно каверзные, но Ксения ответила на них с юмором.
Так, на вопрос о своих сильных сторонах звезда ответила: «Я умею быть жесткой, умею добиваться своего. Я перфекционист, трудоголик и карьерист. Мне кажется, что это букет прекрасных качеств». Выяснилось также, что звезда готова солгать, если речь пойдет о супружеской измене. У Собчак в этом строгий пунктик - ее муж попросил. «Говорит: "Если когда-нибудь что-нибудь, ты мне, пожалуйста, никогда не говори". Я говорю: "Что, прямо так?" Он мне: "Да, прямо не рассказывай, ври до последнего"».
Но самый любопытный вопрос - о методах воспитания детей. Ксения изучила массу литературы, пока не прочитала фразу, которая стала для нее откровением. «Звучит она так: "Не надо воспитывать детей, это все равно бесполезно. Дети будут похожи на вас. Воспитывайте себя". И это, конечно, для меня сейчас очень актуально».
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Обсуждение 4
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ОкПочкму то боюсь таких женшин..И боюсь на нихюыть похожей.... Такие успешные снежные королевы....Без лишнего веса, без морали и морщин . Как инопланетяни. Не дрогнет ни рука, ни сердце..Исключительный продук времени- не замутненный потребитель...Интересно, в вообще такие женшины знают что такое плакать....
24.06.17 00:05
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:-)Умна, чертовка! А приятная или нет, вопрос другой. Не люблю врунов и дураков, а также пафосных дилетантов. А Ксюха как раз настоящая. Они такие - скорпионы, типаж Анны Винтур, умная зараза! Уж какая есть! Можно её не терпеть, но нельзя не уважать.
23.06.17 18:05
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ПрелестьИменно что своего. По Сеньке и шапка. Выше не прыгнуть.
23.06.17 17:45