Ксения Собчак: «Умею добиваться своего»

Ксения Собчак уже несколько лет занимает пост редактора модного журнала L'Officiel. Но при этом звезда не отказывается сотрудничать с другими глянцевыми изданиями. Недавно Ксения стала звездой российского Vogue.

Собчак приняла участие в проекте «Кофе и секреты» и ответила на 15 вопросов. Причем некоторые вопросы оказались довольно каверзные, но Ксения ответила на них с юмором.

Так, на вопрос о своих сильных сторонах звезда ответила: «Я умею быть жесткой, умею добиваться своего. Я перфекционист, трудоголик и карьерист. Мне кажется, что это букет прекрасных качеств». Выяснилось также, что звезда готова солгать, если речь пойдет о супружеской измене. У Собчак в этом строгий пунктик - ее муж попросил. «Говорит: "Если когда-нибудь что-нибудь, ты мне, пожалуйста, никогда не говори". Я говорю: "Что, прямо так?" Он мне: "Да, прямо не рассказывай, ври до последнего"».

Но самый любопытный вопрос - о методах воспитания детей. Ксения изучила массу литературы, пока не прочитала фразу, которая стала для нее откровением. «Звучит она так: "Не надо воспитывать детей, это все равно бесполезно. Дети будут похожи на вас. Воспитывайте себя". И это, конечно, для меня сейчас очень актуально».

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