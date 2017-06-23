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Ксения Собчак: «Умею добиваться своего»


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Ксения Собчак уже несколько лет занимает пост редактора модного журнала L'Officiel. Но при этом звезда не отказывается сотрудничать с другими глянцевыми изданиями. Недавно Ксения стала звездой российского Vogue.

Собчак приняла участие в проекте «Кофе и секреты» и ответила на 15 вопросов. Причем некоторые вопросы оказались довольно каверзные, но Ксения ответила на них с юмором.

 

Так, на вопрос о своих сильных сторонах звезда ответила: «Я умею быть жесткой, умею добиваться своего. Я перфекционист, трудоголик и карьерист. Мне кажется, что это букет прекрасных качеств». Выяснилось также, что звезда готова солгать, если речь пойдет о супружеской измене. У Собчак в этом строгий пунктик - ее муж попросил. «Говорит: "Если когда-нибудь что-нибудь, ты мне, пожалуйста, никогда не говори". Я говорю: "Что, прямо так?" Он мне: "Да, прямо не рассказывай, ври до последнего"».

Но самый любопытный вопрос - о методах воспитания детей. Ксения изучила массу литературы, пока не прочитала фразу, которая стала для нее откровением. «Звучит она так: "Не надо воспитывать детей, это все равно бесполезно. Дети будут похожи на вас. Воспитывайте себя". И это, конечно, для меня сейчас очень актуально».

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1 Не нравится 1 Нравится 23.06.2017 Теги: Ксения Собчак

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Обсуждение 4  

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  • Ок
    Почкму то боюсь таких женшин..И боюсь на нихюыть похожей.... Такие успешные снежные королевы....Без лишнего веса, без морали и морщин . Как инопланетяни. Не дрогнет ни рука, ни сердце..Исключительный продук времени- не замутненный потребитель...Интересно, в вообще такие женшины знают что такое плакать....
    		 24.06.17 00:05
         
    3
         
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  • :-)
    Умна, чертовка! А приятная или нет, вопрос другой. Не люблю врунов и дураков, а также пафосных дилетантов. А Ксюха как раз настоящая. Они такие - скорпионы, типаж Анны Винтур, умная зараза! Уж какая есть! Можно её не терпеть, но нельзя не уважать.
    		23.06.17 18:05
         
    6
         
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    • Ага
      Тут недавно статья была, что Боня про неё нелестно высказывается. Не фанатка Ксении, но по мне, так пустышка Боня рядом не стояла. Боня красива, конечно, но ни ума, ни породы, ни образованности. Оттюнингованный фасад, скрывающий сомнительное прошлое, имхо.
      		23.06.17 22:00
           
      5
           
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  • Прелесть
    Именно что своего. По Сеньке и шапка. Выше не прыгнуть.
    		23.06.17 17:45
         
    -3
         
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