Максакова рассказала о «новом ребенке»

Известная певица Мария Максакова уже не раз говорила - в Москву она возвращаться в ближайшем будущем не намерена. Но и в Киеве звезда не желает сидеть без дела. Накануне Мария провела пресс-конференцию, в рамках которой представила новый проект.

Максакова анонсировала создание фонда поддержки детей, увлеченных академической музыкой. Сама Мария прекрасно понимает, что родители талантливых ребят не всегда имеют возможность поддержать ребенка, и деятельность ее организации будет направлена именно на то, чтобы помочь детям.

Мария напомнила: в свое время она занималась подобными проектами в России и у нее есть некоторый опыт. «Я понимаю, что на сегодняшний день такая работа может принести очень много пользы. Если родители этих талантливых детей совершили ошибку, то дети в этом не виноваты. Наш фонд – гуманитарная миссия».

Максакова также решилась прокомментировать слухи о том, что она с покойным супругом Денисом Вороненковым планировала пополнение (поговаривали, в марте артистка была в положении). «Мы с Денисом планировали еще ребенка. Наверное, в моем возрасте это звучит несколько легкомысленно, но тем не менее. Один раз же у нас это получилось».

По словам Марии, теперь ее новый «ребенок» - фонд поддержки детей.

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