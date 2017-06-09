Ирина Шейк вернулась к корням

Ирина Шейк не смогла долго сидеть в декретном отпуске. В мае девушка отправилась на Каннский кинофестиваль, а сейчас активно работает на съемочных площадках. Впрочем, похоже, выбора у Ирины нет. Представьте сами, разве можно отказаться от фотосессии с Марио Тестино (Mario Testino)?

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Июн 8 2017 в 4:03 PDT

Вчера Ирина опубликовала в Insta совместный снимок со знаменитым фотографом и написала: «Возвращение туда, где все начиналось... С моим любимым Марио Тестино».

Похоже, сейчас звезды работают над новой фотосесcией, и публика заинтригована. Мы с нетерпением ждем результатов.

А тем временем некоторые подписчики посоветовали Ирине обратить внимание на внешний вид: «Ира, на видео с вашим недавним интервью из Канн верхняя губа смотрится ну совсем неестественной... Если это филлеры и их можно убрать, то сделайте это!) Ваша природная красота - лучшая, не увлекайтесь современными процедурами... они превращают женщин в резиновых кукол».

Кстати, недавно Шейк продемонстрировала почти идеально плоский живот. В окружении топ-модели уверяют, что звезда не придерживается жесткой диеты, предпочитая восстанавливать фигуру после родов с помощью йоги и фитнеса.

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