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Ирина Шейк блеснула в Каннах


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Ирина Шейк знает, как произвести сенсацию. И она сделала это! Вчера российская звезда впервые после родов появилась на красной дорожке. Причем не где-нибудь, а в Каннах.

 

Ирина блеснула на премьере фильма «Сияние» японского режиссера Наоми Кавасэ. 31-летняя модель появилась в желтом платье Atelier Versace и ювелирных украшениях Lorraine Schwartz. Как видно по фотографиям, через два месяца после родов Шейк может похвастаться подтянутой фигурой.

 

Сейчас модель постепенно возвращается к работе после родов. Недавно Ирина опубликовала снимок с симпатичным щенком хаски со съемочной площадки, на которой она работала со знаменитым дуэтом фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци. На прошлой неделе модель была замечена на тренировке по пилатесу, а на днях опубликовала фото, на котором запечатлена в бикини в бассейне.

 

Напомним, в марте Ирина Шейк и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер (Bradley Cooper), стали родителями очаровательной девочки. Малышку назвали красивым и несколько замысловатым именем - Лея де Сейн Шейк Купер. В январе модель обмолвилась в одном из интервью, что планирует свадьбу с Брэдли в конце августа.

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0 Не нравится 1 Нравится 24.05.2017 Теги: Ирина Шейк

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