Ирина Шейк блеснула в Каннах

Ирина Шейк знает, как произвести сенсацию. И она сделала это! Вчера российская звезда впервые после родов появилась на красной дорожке. Причем не где-нибудь, а в Каннах.

Публикация от Gülden Alkaya (@gulden.alkaya) Май 23 2017 в 9:12 PDT

Ирина блеснула на премьере фильма «Сияние» японского режиссера Наоми Кавасэ. 31-летняя модель появилась в желтом платье Atelier Versace и ювелирных украшениях Lorraine Schwartz. Как видно по фотографиям, через два месяца после родов Шейк может похвастаться подтянутой фигурой.

Публикация от Irina Shayk (@1irinashayk) Май 23 2017 в 3:41 PDT

Сейчас модель постепенно возвращается к работе после родов. Недавно Ирина опубликовала снимок с симпатичным щенком хаски со съемочной площадки, на которой она работала со знаменитым дуэтом фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци. На прошлой неделе модель была замечена на тренировке по пилатесу, а на днях опубликовала фото, на котором запечатлена в бикини в бассейне.

Публикация от Lea_de_Siene_Shayk_Cooper (@irinashayk_fan777) Май 23 2017 в 10:57 PDT

Напомним, в марте Ирина Шейк и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер (Bradley Cooper), стали родителями очаровательной девочки. Малышку назвали красивым и несколько замысловатым именем - Лея де Сейн Шейк Купер. В январе модель обмолвилась в одном из интервью, что планирует свадьбу с Брэдли в конце августа.

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