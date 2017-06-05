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Борисова снова переживает за дочь


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Дана Борисова проходит курс реабилитации, и первые успехи налицо. Ведущая уже может похвастаться здоровым цветом лица и блеском в глазах. Но есть и некоторые проблемы, которые девушка не может решить.

Дана опубликовала в Insta несколько видеороликов, в которых рассказала о борьбе с наркозависимостью. По словам девушки, она не употребляет никаких препаратов, изменяющих сознание, отказалась даже от кофе и энергетических напитков.

По окончании курса реабилитации Борисова твердо намерена вести трезвый и здоровый образ жизни. «Я очень изменилась внутренне. Хочется стать прежней Даной, которую вы знаете и любите. Я буду жить в полной трезвости», - уверяет ведущая.

Но одна мысль очень сильно тревожит Борисову. Девушка подозревает, что бывший гражданский супруг Максим Аксенов настраивает против нее дочь Полину. «Не хочу ничего плохого говорить в адрес Максима, но дочь настраивают против меня его родители и он сам. Не мне его судить, я действительно ступила на скользкий путь».

Впрочем, ранее сама Дана согласилась с тем, что девочка пока будет жить с отцом. Аксенов же ранее пояснял, что вовсе не планирует лишать Борисову родительских прав, он полагает, что ведущая справится с наркозависимостью и по возвращении сможет нормально воспитывать девочку.

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



0 Не нравится 0 Нравится 05.06.2017 Теги: Дана Борисова

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