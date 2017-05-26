Белла Хадид затмила Ирину Шейк

В Каннах накануне прошел очередной звездный прием. На благотворительное мероприятие "Кинематограф против СПИДа - Cinema Against AIDS" собрались самые прекрасные леди кино и модельного бизнеса. И без стильной битвы не обошлось.

















На приеме в отеле Cap-Eden-Roc появилась российская топ-модель Ирина Шейк. Недавно звезда вышла из декретного отпуска и последние несколько дней посещает премьеры и вечеринки как представительница бренда L'Oreal. Ирина предстала в стильном серебристом платье от Prada и с чарующей улыбкой позировала с коллегами, моделями Ларой Стоун и Даутцен Крус. Шейк выглядела прекрасно, но особое внимание привлекли все же модели Белла Хадид (Bella Hadid) и Шанина Шейк (Shanina Shaik).

Белла приехала на гала-вечер в необычном платье-бюстье со своеобразной накидкой из страз. А Шанина красовалась в серебристом туалете, подчеркивающем грудь. Блеснула на приеме и новый секс-символ по версии журнала Maxim, модель Хейли Болдуин (Hailey Baldwin). Девушка прибыла в роскошном кутюрном платье с пышной юбкой от Elie Saab.

Напомним, Каннский кинофестиваль завершится в воскресенье, 28 мая.

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Источник фото: Globallookpress.com