Белла Хадид затмила Ирину Шейк
2 1
В Каннах накануне прошел очередной звездный прием. На благотворительное мероприятие "Кинематограф против СПИДа - Cinema Against AIDS" собрались самые прекрасные леди кино и модельного бизнеса. И без стильной битвы не обошлось.
На приеме в отеле Cap-Eden-Roc появилась российская топ-модель Ирина Шейк. Недавно звезда вышла из декретного отпуска и последние несколько дней посещает премьеры и вечеринки как представительница бренда L'Oreal. Ирина предстала в стильном серебристом платье от Prada и с чарующей улыбкой позировала с коллегами, моделями Ларой Стоун и Даутцен Крус. Шейк выглядела прекрасно, но особое внимание привлекли все же модели Белла Хадид (Bella Hadid) и Шанина Шейк (Shanina Shaik).
Белла приехала на гала-вечер в необычном платье-бюстье со своеобразной накидкой из страз. А Шанина красовалась в серебристом туалете, подчеркивающем грудь. Блеснула на приеме и новый секс-символ по версии журнала Maxim, модель Хейли Болдуин (Hailey Baldwin). Девушка прибыла в роскошном кутюрном платье с пышной юбкой от Elie Saab.
Напомним, Каннский кинофестиваль завершится в воскресенье, 28 мая.
Ранее мы писали:Белла Хадид: «Я - мусульманка и горжусь этим». Топ-модель сделала неожиданное признание.
Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах. Звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева.
Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
Обсуждение 12
-
Заработок от 6OOO рублей в день! БЕЗ ваших усилий и ежедневной работы! Вот вам – нужен заработок в интернете? Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 6ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности узнаете перейдя по ссылке http://malohit.ru
27.05.17 08:25
-
NINAЗаработок от 6000 рублей в день! Да, многие не умеют искать и тестировать различные методы в силу своего возраста, или отсутствия навыков и начального капитала. Именно поэтому я покажу один простой и рабочий метод, как можно получать хорошие деньги за несколько минут простой работы. Внимательно посмотрите моё видео вверху сайта, что бы не допускать ошибок! Подробности на http://malohit.ru/s/
27.05.17 07:22
-
лакиДаутцен Крус - на мой вкус круче их обеих, даже не вываливая ничего лишнего на обозрение фотографов)
26.05.17 20:22
-
ОльгаИрине пока рано надевать платья такого фасона ( я в курсе, что она недавно родила)))
26.05.17 17:58
-
Надяконечно я могу и ошибаться,но такое впечатление,что Ирина Шейк с маленьким животиком, т.е беременная ОПЯТЬ? )))))
26.05.17 16:28
-
РитаПо мне они одного типажа женщины, брюнетки с грубой агрессивной сексуальностью.Хочется видеть разные типажи, а то скучно.
26.05.17 13:56
-
Micha PiterУже не знают, как отличиться... Что за наряд?! А потом рассказывает, какая она благочестивая мусульманка... Смешно
26.05.17 12:25
-
---ну как Белла( хоть и очень красивая девушка) могла затмить Ирину? Ирина лучше всех, и платье и фигура после родов, а Белла в белом боди...хахаха
26.05.17 09:44
-
Marana VilniusДа уж, Белле юбки явно не хватило, наряд выглядит скорее нелепо, чем сексуально. Такое впечатление. что то ли не туда попала, то ли согнали откуда-то, не успела все детали собрать, в общем, чего-то в супе не хватает. На мой взгляд, Даутцен Крус лучше всех выглядит. - всё к месту и в меру, - ярко, сексуально, не пошло.
26.05.17 15:22
-