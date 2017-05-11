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Киркоров восхищается Бузовой


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Ведущая Ольга Бузова старательно работает над музыкальной карьерой и претендует на премию «Прорыв года». И это на фоне довольно жесткой критики со стороны известных артистов. Но Ольга предпочитает не слышать замечаний по поводу ее вокальных данных. А вот комплиментам всегда рада.

В свое время о талантах Бузовой нелестно высказались Азиза и Иван Ургант. Сергей Шнуров иронично отметил: «Чрезвычайная медийность героини, как ни странно, придаёт ее песням исповедальный характер, тем самым преодолевая всепоглощающую постмодернистскую условность. Являясь выходцем из самого что ни на есть народа, Бузова совершает, казалось бы, уже невозможное - возвращает народу когда-то им утраченное авторское право на фольклор, в форме популярной песни».

А вот Филипп Киркоров Ольгой восхищен.

«Мы с Филиппом недавно пересеклись на одном мероприятии. Он меня приобнял и сказал: «Что ты творишь?! Ты — богиня, невероятная, большая молодец». Вот это дорогого стоит. Если бы такой человек, как Филипп, меня критиковал, то я бы расстроилась. Пока некрасиво высказываются люди, мнение которых для меня мало значит», - похвасталась Ольга.

Ранее девушка сообщила, что работает над своим дебютным альбомом и подумывает о сольном концерте.

Ранее мы писали:  

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 


0 Не нравится 0 Нравится 11.05.2017 Теги: Ольга Бузова

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