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Бритни Спирс похвасталась телом


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Поп-звезда Бритни Спирс (Britney Spears) к лету готова. И ее бойфренд Сэм Асгари (Sam Asghari) тоже. Накануне пара опубликовала милое видео в социальных сетях, и не порадоваться за влюбленных просто невозможно.

Бритни похвасталась подтянутой фигурой в желтом бикини. И при этом она стояла на плечах 23-летнего бойфренда в бассейне. Менее чем за 10 часов видео собрало около 1,3 млн просмотров в Instagram, став одним из хитов дня. Подписчики певицы не скупятся на комплименты по поводу ее фигуры и отмечают, что Бритни и Сэм выглядят прекрасной парой.

Напомним, о романе звезды с Асгари, который строит карьеру фитнес-модели, стало известно в конце прошлого года. На прошлой неделе появились сплетни о беременности Бритни и подготовке к свадьбе. Представители Спирс предпочли воздержаться от комментариев.

Затем заговорили о том, что 35-летняя певица очень боится потерять своего нового возлюбленного: «Бритни понимает, что Сэм младше нее на 12 лет, к тому же он невероятно привлекателен. И она переживает, что он может влюбиться в кого-то своего возраста», — поведал инсайдер порталу Radar Online.

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0 Не нравится 0 Нравится 28.04.2017 Теги: Бритни Спирс

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