Дженнифер Энистон блеснула в Париже

Стоит ли надевать костюм в стиле доминатрикс, если тебе скоро исполнится 50 лет? А почему бы и нет? 48-летняя Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) именно так и делает. Накануне голливудская звезда блеснула на вечеринке Louis Vuitton в Лувре и выбрала довольно провокационный наряд.

Публикация от Jennifer Aniston, Emily Blunt (@aniston.blunt) Апр 12 2017 в 4:41 PDT

Энистон появилась в стильном черном костюме и кожаном бюстье. Выглядела актриса вполне элегантно, хотя и несколько нестандартно. Компанию Джен составил ее супруг Джастин Теру (Justin Theroux). Пара недавно прилетела в Париж, как полагали светские обозреватели, для романтических каникул. Но звезды не отказываются совмещать приятное с полезным.

Публикация от Saturnelle (@saturnelle) Апр 12 2017 в 4:34 PDT

Тем временем подруга Энистон, телеведущая Челси Хэндлер, недавно рассказала о том, как актриса реагирует на проблемы Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt). По слухам, узнав о разводе пары, Дженнифер не смогла сдержать злорадства. Но Челси уверяет, что на самом деле это не так.

«Я не думаю, что Джен заботит, что происходит с Анджелиной Джоли. Люди думают иначе – это настоящее безумие. Как будто она сидит и переживает об Анджелине. Уверена, что нет».

Ранее мы писали:

Дженнифер Энистон: «Я вам не грустная бездетная женщина». Актриса против стереотипов.

Джастин Теру согласен быть мистером Энистон. Актер не комплексует по этому поводу.

Дженнифер Энистон злорадствует. Актриса порадовалась, узнав о разводе Джоли и Питта.