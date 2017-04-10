Анна Седокова празднует пополнение

Поклонники Анны Седоковой поздравляют певицу. По слухам, на днях бывшая солистка «ВИА Гры» родила третьего наследника. Отец малыша в ближайшее время вылетит к любимой в США.

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По информации Life, Анна родила сына 8 апреля в лос-анджелесской клинике Cedars-Sinai. Возлюбленный артистки Артём Комаров в этот момент находился в Москве и в ближайшее время готовится вылететь в Калифорнию. Имя мальчика пока не сообщается.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Апр 9 2017 в 4:56 PDT

Сама Седокова пока не спешит подтверждать информацию. Накануне она опубликовала снимок в бикини, и на фото виден внушительный живот. «Почти 80 кг счастья ❤️ Огромного счастья», — написала певица.

Несколько дней назад Анна жаловалась на чрезмерную утомляемость. «Вчера вечером просто выключилась )) Выбрала фото и прямо с телефоном в руках заснула. Дни теперь идут ровно наполовину. Утром просыпаюсь бодрая, весёлая, а потом после обеда такая сосиска. Ну ниче! Справимся! Главное - булочки на месте».

Напомним, сейчас Седокова растит двух дочерей: 12-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летнюю Монику, рожденную в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. Недавно бывшая свекровь певицы рассказала, что Анна планирует после родов отправиться в загс.

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