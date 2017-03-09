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Теона Дольникова родила первенца


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Поздравляем актрису Теону Дольникову! Артистка стала мамой. В конце февраля у Теоны родился сын, но известно о пополнении стало только на днях.

О рождении первенца Дольникова сообщила 7 марта в соцсетях. Артистка поздравила с днем рождения маму своего погибшего жениха Никиты Быченкова Татьяну Григорьевну, пояснив, что не смогла сделать это лично.

Отцом ребенка стал актер Максим Щеголев. Для Щеголева это уже четвертый наследник. У Максима растут сын Илья от актрисы Татьяны Солнцевой и две дочери, рожденные в первом браке с актрисой Аллой Казаковой, — Мария и Екатерина.

Сама Теона несколько месяцев назад призналась, что предпочитает не обсуждать личную жизнь, поэтому не афишировала отношения с Щеголевым. «Потому что счастье - вещь очень хрупкая, и я стараюсь о нем молчать, как бы ни хотелось о нем кричать. Почти 3 года назад погиб мой любимый человек, и мне казалось, что я больше не смогу никого полюбить так, как его. Но я встретила Максима и очень благодарна Богу за это!»

По некоторым данным, роман Дольниковой и Щеголева начался два года назад.

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0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2017 Теги: Теона Дольникова

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