Что посмотреть в июне 2025 годы: обзор самых ожидаемых фильмов и сериалов

Люди, интересующихся новинками кино, с нетерпением ожидают выход на экраны новых премьер. Начало лета этого года порадует новинками, снятыми в разных жанрах: начиная от комедий и заканчивая остросюжетными триллерами или боевиками. В этой статье Клео.ру расскажет, что посмотреть в июне 2025 года на экранах кинотеатров или в домашней атмосфере перед телевизором.

Новинки кино в июне 2025 года

Поход в кинотеатр пройдет незабываемо и оставит самые лучшие впечатления, если грамотно подойти к выбору картины для просмотра. Фильмы июня 2025 года представлены в самых разных направлениях – это боевики, ужасы, драмы и комедии. Далее Клео.ру предлагает ознакомиться с новинками кино, которые уже совсем скоро можно будет посмотреть на экранах.

"Гадкая сестра"

Премьера : 5 июня 2025 года

: 5 июня 2025 года Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : драма, ужасы, фантастика, комедия

: драма, ужасы, фантастика, комедия Страна : Дания, Норвегия, Польша, Румыния

: Дания, Норвегия, Польша, Румыния Режиссер : Эмили Бличфельдт

: Эмили Бличфельдт Актеры: Лиа Мюрен, Фло Фагерли, Исак Кальмрот, Мальте Гордингер





Фильм соединяет в себе сразу несколько жанров, на первый взгляд противоречащих друг другу. Это комедийный боди-хоррор, повествующий историю о девушке Эльвире, которая одержима идеей обойти свою сводную сестру, чтобы получить внимание принца Джулиана. Ради этого она готова на все, включая ужасающие пластические операции и прочие кровавые процедуры. Помогает ей в этом мать, целью которой является добиться богатства и власти любыми путями.

"Игра в кальмара: Перезагрузка"

Премьера : 19 июня 2025 года

: 19 июня 2025 года Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : триллер

: триллер Страна : Таиланд

: Таиланд Режиссер : Уильям Генри Ахерн

: Уильям Генри Ахерн Актеры: Вачиравит Пайсарнкулвонг, Ворранит Тхаворнвонг, Фрейм Супакчая Сукбаиен





Многим зрителям пришелся по душе одноименный южнокорейский сериал. Однако данный таиландский триллер не имеет к нему никакого отношения. Героями картины становятся 13 студентов, решивших весело провести время на карнавале. Их ожидания оказались прямо противоположными: молодые люди оказываются в смертельной ловушке, и далеко не всем удастся выбраться из нее. Шансы существуют лишь у тех, кто способен выполнить сложные задания.

"Трио из Бельвилля"

Премьера : 26 июня 2025 года

: 26 июня 2025 года Жанр : мультфильм, комедия, драма

: мультфильм, комедия, драма Страна : Бельгия, Канада, Великобритания, Франция

: Бельгия, Канада, Великобритания, Франция Режиссер : Сильвен Шомэ

: Сильвен Шомэ Актеры: Мишель Кочето, Жан-Клод Донда, Мишель Робен, Беатрис Бонифасси, Мари-Лу Готье





Данный мультфильм был удостоен двух номинаций на премию "Оскар", поэтому, определенно, заслуживает внимания зрителей. Действие происходит в середине ХХ столетия, а сюжет построен вокруг мадам Суза и ее внука по прозвищу Чемпион, который желает принять участие в велогонке. Однако его похищают во время участия в соревнованиях вместе с его двумя конкурентами. Мадам Суза в надежде спасти внука добирается до огромного города Бельвилля, где практически все жители страдают от лишнего веса. В числе худощавых оказываются три сестры-близняшки, решившие помочь женщине в поисках внука.

"Великая Лилиан Холл"

Премьера : 26 июня 2025 года

: 26 июня 2025 года Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Жанр : драма

: драма Страна : США

: США Режиссер : Майкл Кристофер

: Майкл Кристофер Актеры: Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс





В центре сюжета находится бродвейская актриса, ставшая настоящей легендой. Лиллиан Холл хочет предстать перед зрителями в новом амплуа и готовится к роли, однако ей мешает деменция, прогрессирующая с каждым днем. Удастся ли героине реализовать свой талант или придется потерпеть поражение?

Самые ожидаемые сериалы июня 2025 года

В последнее время не меньшую популярность по сравнению с полнометражными фильмами завоевали сериалы. Это и неудивительно, ведь во время их просмотра можно надолго увлечь себя интересным сюжетом. Клео.ру расскажет о том, какие сериалы в июне 2025 будут особенно ожидаемыми.

"Рыцарь Семи Королевств"

Премьера : июнь 2025 года

: июнь 2025 года Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : драма, приключения, фэнтези, боевик

: драма, приключения, фэнтези, боевик Страна : США

: США Режиссер : Оуэн Харрис, Сара Адина Смит

: Оуэн Харрис, Сара Адина Смит Актеры: Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Дэниэл Ингс





Поклонники известного сериала "Игра престолов" смогут порадоваться выходу на экраны спин-оффа данного хита. Действие картины происходит за 100 лет до событий, происходящих в упомянутом киношедевре. Главным героем является рыцарь Дункан Высокий, которого сопровождает верный оруженосец Эгг.

"Засланец из космоса", 4 сезон

Премьера : 6 июня 2025 года

: 6 июня 2025 года Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : фантастика, детектив, комедия

: фантастика, детектив, комедия Страна : США

: США Режиссер : Шеннон Коли, Дженнифер Фанг

: Шеннон Коли, Дженнифер Фанг Актеры: Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс





Для поклонников популярного сериала хорошей новостью станет его продолжение и выход 4-го сезона. В центре сюжета находится странный доктор Гарри Вендершпигль, работающий в небольшом городке Пэйшенс. В один из дней жители находят портфель, в котором содержатся доказательства, говорящие о том, что в этом месте потерпело крушение судно инопланетян, а целью являлось уничтожение Земли. С того момента люди заняты тем, чтобы выявить пришельца, посланного с данной миссией.

"Железное сердце"

Премьера : 24 июня 2025 года

: 24 июня 2025 года Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : фантастика, приключения, боевик, драма

: фантастика, приключения, боевик, драма Страна : США

: США Режиссер : Саманта Бэйли, Анджела Барнс

: Саманта Бэйли, Анджела Барнс Актеры: Доминик Торн, Энтони Рамос, Лирика Росс





Главная героиня сериала – девочка Рири Уильямс 15-летнего возраста, наделенная способностями вундеркинда. Она успешно проходит обучение в институте и создает костюм Железного человека, собранный из украденных в лабораториях материалов. После она приходит к выводу, что может еще больше усовершенствовать броню и в результате становится супергероиней.

"Игра в кальмара", 3 сезон

Премьера : 27 июня 2025 года

: 27 июня 2025 года Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Жанр : триллер, драма

: триллер, драма Страна : Южная Корея

: Южная Корея Режиссер : Хван Дон Хек

: Хван Дон Хек Актеры: Ли Джон-джэ, Ви Ха-джун, Чон Хо-ен, Хо Сон-тхэ





Южнокорейский кинохит, завоевавший самые высокие рейтинги, получит свое продолжение. В центре сюжета находится Сон Ги-хун, который терпит череду неудач после развода. К многочисленным долгам добавляется новость о том, что бывшая жена хочет увезти их дочь в США. Мужчина решается на отчаянный шаг и дает согласие принять участие в смертельных играх, чтобы получить огромный денежный приз.

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в июне 2025 года, и сможете выбрать для себя кинокартину в зависимости от жанра, который вы предпочитаете. Зрителям предлагаются как достойные внимания полнометражные фильмы, так и сериалы с захватывающим сюжетом.